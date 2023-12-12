Τη «βεντάλια» της έρευνας για την οπαδική βία ανοίγει η κυβέρνηση, μετά την παράδοση από τους κ.κ. Οικονόμου και Βρούτση του φακέλου με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Στο στόχαστρο μπαίνουν συνδεσμίτες που ενδεχομένως να εμπλέκονται σε υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίο, και ειδικότερα σε υποθέσεις που αφορούν ξυλοδαρμούς κατά παραγγελία, εκβιασμούς, προστασία μαγαζιών, ακόμη και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνώνται πέντε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε πέντε ομάδα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πυρήνας της κάθε μιας φαίνεται να απαρτίζεται από περίπου 30 άτομα.

Σύμφωνα με πηγές, τα συγκεκριμένα άτομα πρωταγωνιστούν σε οπαδικά επεισόδια και αποτελούν τη δεξαμενή για τη λεγόμενη greek mafia.

Η έρευνα, όπως δήλωσαν οι δύο υπουργοί που παρέδωσαν τον φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, θα επεκταθεί σε βάθος χρόνου, με υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα τη δικαιοσύνη και το ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια, αλλά που δεν εξχνιάστηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε πρώτη φάση στο κάδρο έχουν μπει τουλάχιστον 200 σκληροπυρηνικοί χούλιγκανς, η δράση των οποίων είναι γνωστή στα οπαδικά στέκια. Μέσω των συνδεσμιτών που ενδεχομένως να εμπλέκονται σε υποθέσεις χουλιγκανισμού ή του ποινικού δικαίου, η Πολιτεία θα αναζητήσει τους ηθικούς αυτουργούς, τους χρηματοδότες και τους υποστηρικτές ενός καθεστώτος που λειτουργεί ως κράτος εν κράτει.

«Ο κατάλογος των ατόμων αυτών αφορά όλα τα χρώματα και όλη την επικράτεια» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

«Yπάρχουν πρόσωπα», διευκρίνισε ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης. Βρούτσης, «που εμπλέκονται σε πολλές υποθέσεις και σε βάθος χρόνου, δηλαδή που φθάνουν ακόμη ως την εποχή της δολοφονίας του Φιλόπουλου».

Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των σκληρών χούλιγκανς, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε ότι η επιλογή τους έγινε από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές «και τους καθιστούν "υψηλού κινδύνου" πρόσωπα, σε ό,τι αφορά την οπαδική βία».

Ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, πρόσθεσε ότι στο φάκελο που παραδόθηκε στις εισαγγελικές αρχές, περιλαμβάνονται επίσης και καταγγελίες για ξυλοδαρμούς διαιτητών και δημοσιογράφων που έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς από τον ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου).

Επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου διευκρίνισε ότι θα προστεθούν και άλλα στοιχεία στον φάκελο.

Πηγή: skai.gr

