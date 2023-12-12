Για την πορεία των ερευνών προκειμένου να εντοπιστεί το άτομο που προμήθευσε στον 18χρονο και στους υπολοίπους τα «όπλα» με τα οποία επιτέθηκαν στους αστυνομικούς την περασμένη Πέμπτη στον αγώνα βόλει Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στου Ρέντη, μίλησε μεταξύ άλλων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο υπουργός, Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου.

Όπως ανέφερε ο κ. Οικονόμου θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις πέρα από αυτή του 18χρονου επισημαίνοντας πως ο άνθρωπος που τους προμήθευσε με φωτοβολίδες, πέτρες και ξύλα έχει κατονομαστεί και όλα τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους αξιοποιούνται.

Ο κ. Οικονόμου είπε ότι «θα έχουμε συλλήψεις, δεν θα μείνουμε μόνη στη συγκεκριμένη σύλληψη του καθομολογία δράστη. Υπάρχει πλήθος στοιχείων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να φτάσουμε στον καθοδηγητή,. Έχουμε στοιχεία για τον άνθρωπο που παρακίνησε τα μέλη αυτής της συμμορίας να βγουν από την εξέδρα και να επιτεθούν τους αστυνομικούς. Είναι ο άνθρωπος που εφοδίασε με όπλα, φωτοβολίδες ξύλα πέτρες τα οποία είχε κρύψει σε χώρο εκτός γηπέδου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:

«Αναζητούμε τον άνθρωπο αυτό αξιοποιώντας με βάση πληροφορίες και αξιοποιώντας μια σειρά από στοιχεία. Υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» κατέληξε.



