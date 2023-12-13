Νίκος Ανδρουλάκης: «Οι χούλιγκανς πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο άμεσα νομοθετικό»

« Όποιος έχει εμπλακεί σε τέτοια περιστατικά ωμής βίας ή έχει καταδικαστεί στο παρελθόν να του απαγορευτεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν διάφορους σε τέτοια γεγονότα» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του, το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε τη λύπη του για τον αστυνομικό που δίνει μάχη για τη ζωή του και τη «τραγική εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, όπου δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε το πόδι του, παλεύει για τη ζωή του» .

Κατέκρινε τη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκης πώς έχει εξαγγείλει τα ίδια πράγματα πολλές φορές. «Η οπαδική βία είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι το οργανωμένο έγκλημα. Οι χούλιγκανς πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο άμεσα νομοθετικό» τόνισε και πρόσθεσε: «Υπάρχει τεχνολογία με κάμερες, με ονομαστικό εισιτήριο. Ο κ. Μητσοτάκης τα έχει πει πολλές φορές αυτά, δεν έχουν γίνει. Τώρα να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει δύο μήνες απαγορεύεται ο κόσμος στο γήπεδο, τιμωρεί έτσι και τους υγιείς φιλάθλους. Που βοηθάει αυτό το μέτρο. Που βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την οπαδική βία;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις Ευρωεκλογές να είναι δεύτερο κόμμα με απώτερο στόχο, στις εθνικές εκλογές, να είναι ο «αξιόμαχος αντίπαλος» της ΝΔ. «Δεν αγωνιζόμαστε για μια πρόσκαιρη ηγεμονία στο χώρο της Κεντροαριστεράς, στόχος μου να είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές, αλλά αυτός ο στόχος δεν έχει ταβάνι. Θέλουμε να δώσουμε διέξοδο στον κόσμο, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι η παράταξή μας θα τα καταφέρει να είναι ο αξιόμαχος αντίπαλος» υπογράμμισε. Για το κριτήριο της σύνθεσης του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θέλει να τοποθετήσει νέους με γνώσεις για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπό τη νέα του ηγεσία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολίασε πως το σημερινό πολιτικό πρόβλημα είναι η μεγάλη αποχή και πως πρέπει «να υπάρχει μία ισορροπία στο πολιτικό σύστημα ανάμεσα στη ΝΔ και τη δημοκρατική παράταξη σε προγραμματικούς και ιδεολογικούς όρους, ώστε να μην υπάρχει ακόμα περισσότερη αλαζονεία. Γιατί το πρόβλημα της ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η αλαζονεία».

Όσον αφορά τις σχέσεις του κόμματός του με τη Νέα Αριστερά, ο κ. Ανδρουλάκης φάνηκε πιο ανοικτός λέγοντας : «Μακάρι να υπάρχει κοινός τόπος για αντιπολίτευση στη Βουλή και μια ισχυρή φωνή απέναντι στην πολιτική της ΝΔ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

