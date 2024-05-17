Στη Μακεδονία και σήμερα ο πρωθυπουργός - Στήνει αναχώματα για τις διαρροές «δεξιότερα» της ΝΔ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Την ώρα που η κλεψύδρα των ευρωεκλογών περικλείει μέσα τις τελευταίες 23 ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντατικοποιεί την παρουσία του στην περιφέρεια με συνεχόμενες περιοδείες, δίνοντας έμφαση στα "κάστρα" που παραδοσιακά ανήκουν στην δεξιά παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπως η Μακεδονία, αλλά στις προηγούμενες εθνικές κάλπες υπέκυψαν σε φωνές προερχόμενες από τα δεξιότερα της ΝΔ.

Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο των προεκλογικών στοχεύσεων της γαλάζιας παράταξης και με μπροστάρη τον ίδιο τον πρωθυπουργό επιδιώκεται να ξεσκεπαστεί η πατριδοκαπηλία και η εκμετάλλευση των "ιερών και των οσίων" – όπως λένε κυβερνητικές πηγές – από συγκεκριμένες παρατάξεις και τους αρχηγούς τους, προκειμένου να μπει ένα ανάχωμα στις διαρροές που -τουλάχιστον δημοσκοπικά- καταγράφονται από ψηφοφόρους της ΝΔ. "Δεν υπάρχει χριστιανόμετρο και ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κατερίνη, υπογραμμίζοντας πως "η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη, που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία".

Στο πλαίσιο της απόφασης του Μεγάρου Μαξίμου να μην μένει καμία πρόκληση αναπάντητη και να αποτρέπεται η "λάσπη στον ανεμιστήρα" από κόμματα της αντιπολίτευση που πολιτεύονται με το λαϊκισμό και το ψέμα, ο πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και απάντησε στα "δεξιότερά" του κόμμα. "Θέλω να κάνω μία αναφορά σε αυτούς που μας ασκούν κριτική, είτε γιατί δεν είμαστε, λέει, αρκετά πατριώτες, είτε γιατί δεν είμαστε αρκετά χριστιανοί. Στους δεύτερους θα πω, πολύ απλά, ότι χριστιανόμετρο δεν υπάρχει. Και τις σχέσεις μας με την πίστη και την Ορθοδοξία δεν θα επιτρέψουμε να τις καπηλευτεί κανείς και κανένα κόμμα.

Επικαλέστηκε μάλιστα, την πρόσφατη απάντηση που είχε δώσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την Εκκλησία και την πίστη, κατά την τελευταία τους κοινή επίσκεψη στις δομές της Εκκλησίας στο Δήλεσι. "Νομίζω σε όλους αυτούς απάντησε πολύ λιτά, αλλά και αυστηρά, ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε επίσης, πως "σε αυτούς, δε, που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πατριώτες από εμάς, θα τους πω μόνο ό,τι ο πατριωτισμός φαίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια. Σε αυτούς που θωράκισαν την άμυνα της χώρας, σε αυτούς που ενίσχυσαν το κύρος της χώρας. Αυτές τις προϋποθέσεις μόνο η ΝΔ τις πληρεί".

Μηνύματα όμως επεφύλασσε ο πρωθυπουργός και προς τους πολίτες και ψηφοφόρους που στις προηγούμενες εθνικές εκλογές επέλεξαν τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της κυβερνώσας παράταξης. "Κοίταξα τα αποτελέσματα των εκλογών του περασμένου Ιουνίου, εδώ στην Πιερία και είδα ότι 15.000 συμπολίτες σας ψήφισαν κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ, τρία κόμματα συγκεκριμένα. Και θα ήθελα να αναλογιστούν αυτοί οι συμπολίτες σας, αν τα κόμματα αυτά δικαίωσαν τις προσδοκίες σας ή αν απλά ήταν μία φωτοβολίδα, ένα πυροτέχνημα, που, ουσιαστικά, πολιτικά σας εξαπάτησαν. Και να αναλογιστούν ότι η μόνη υπεύθυνη πατριωτική δύναμη σήμερα πού εγγυάται της σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας είναι η μεγάλη μας παράταξη η Νέα Δημοκρατία" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά πάντως τις τάσεις που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις για τα επίμαχα κόμματα είναι μοιρασμένες, καθώς η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά της, σε αντίθεση με τη Νίκη του Δημήτρη Νατσιού που κινείται πτωτικά σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, ένα χρόνο πριν.

Ειδικότερα όπως κατέγραψε η νέα δημοσκόπηση της pulse για τον ΣΚΑΪ στην πρόθεση ψήφου ενόψει ευρωεκλογών, η ΝΔ διατηρεί σταθερό προβάδισμα έναντι του δεύτερου, με διαφορά 15 μονάδων, ΣΥΡΙΖΑ καθώς το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29%, μισή μονάδα υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse (1-3 Απριλίου). Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος φαίνεται να έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση με 14%, έχοντας κερδίσει μια μονάδα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο με 11% και στη συνέχεια τέταρτη έρχεται η Ελληνική Λύση με 8%, εκτοπίζοντας από την τέταρτη θέση το ΚΚΕ που συγκεντρώνει 7%. Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνουν 3%. Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν 2,5% και η Φωνή Λογικής 2,1%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 12,5%.



Τα ποσοστά αυτά αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνονται βάσει κατανομής των αναποφάσιστων, σε 33% για τη ΝΔ , ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φτάνει το 16% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση και πάλι τέταρτη με 9%, το ΚΚΕ με 8%, το κόμμα της Νίκης και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25 με 3% και η Φωνή Λογικής με 2,4%.



Μεγάλο στοίχημα για τη ΝΔ αλλά και για όλα τα κόμματα είναι οι αναποφάσιστοι, με την ίδια δημοσκόπηση να εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα ως προς τη συμμετοχή. Στην ερώτηση "αν θα πάτε να ψηφίσετε στις ερχόμενες Ευρωεκλογές", το 74% λέει σίγουρα ναι, το 15% μάλλον ναι, το 3% μάλλον όχι και μόλις το 1% λέει σίγουρα όχι. Επιπλέον, το 7% δεν έχει αποφασίσει ακόμα.

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας. Μάλιστα το πρωί στις 10:00 θα παραστεί στην παρουσίαση του «Ψηφιακού Σχολείου» από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο ημερήσιο Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Ριζωμάτων Ημαθίας. Στη συνέχεια θα περιοδεύσει στη Βέροι όπου θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με τους πολίτες και έπειτα θα μεταβεί στη Νάουσα. Εκεί, θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Πατρίδα Ημαθίας και την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, ενώ το απόγευμα θα επισκεφτεί την πόλη των Γιαννιτσών.

