Της Πηνελόπης Γκάλιου

Εξήντα εννέα ημέρες πριν τις ευρωεκλογές και η εσωτερική πολιτική σκηνή εξακολουθεί να ταλανίζεται από την υπόθεση των Τεμπών, με την κυβέρνηση να επιδίδεται σε έναν διμέτωπο αγώνα τόσο κατά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ στους οποίους καταλογίζει εργαλειοποίηση του τραγικού δυστυχήματος και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Τη θέση της αυτή, όπως σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές ενίσχυσαν οι νέες κινήσεις, τόσο του Στέφανου Κασσελάκη να στείλει το περιβόητο κείμενο - κατηγορητήριο κατά του Κώστα Καραμανλή στον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη, παρακάμπτοντας πρωτοφανώς τις θεσμικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και από την άλλη ο Νίκος Ανδρουλάκης που μετέβη στον Άρειο Πάγο επιμένοντας στα περί μονταζιέρας στις συνομιλίες του ΟΣΕ τη μοιραία νύχτα και να ζητά περαιτέρω διερεύνηση.

Η νέα κίνηση της Κουμουνδούρου κρίθηκε από πολλά κυβερνητικά στελέχη "θεσμικά ακατανόητη" και με θολή στόχευση πέραν της πάγιας πλέον τακτικής κατασυκοφάντησης που ακολουθείται και στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς -όπως εκτιμήθηκε- εάν ήθελε να προχωρήσει την πρωτοβουλία του ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του, οι διαδικασίες είναι θεσμικές συγκεκριμένες και δε χωρούν παρερμηνείες. Κατά συνέπεια, κυβερνητικές πηγές κληθείσες να σχολιάσουν τις εξελίξεις κατηγόρησαν τον Στέφανο Κασσελάκη για απόπειρα μετατροπής ενός τραγικού γεγονότος σε "επικοινωνιακό πυροτέχνημα". Όπως ανέφεραν μάλιστα χαρακτηριστικά: "Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για πράξη ή παράλειψη από πολιτικά πρόσωπα, έχει τη δυνατότητα να συντάξει κατηγορητήριο, το οποίο θα περιέχει και πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης και αφού συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, να το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία".

Ήδη, πάντως, και με τη φημολογούμενη και μόνο πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε σκιαγραφήσει τη στάση που θα τηρήσει το Μέγαρο Μαξίμου ως προς το κατηγορητήριο κατά του Κώστα Καραμανλή, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση ανέμενε να το δει "κατατεθειμένο και υπογεγραμμένο" και υπενθύμισε το θεσμικό χαρακτήρα και τις "προδιαγραφές" που θα όφειλε – κατά τον κ. Μαρινάκη- να τηρήσει η Κουμουνδούρου. "Δεν μπορούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, να απαντάμε για ένα κατηγορητήριο το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα κατατεθεί. Είναι μία δουλειά η οποία πρέπει να έχει μία τεκμηριωμένη ανάγνωση όλων αυτών που κατατίθενται και, βέβαια, εννοείται στη συνέχεια εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει" δήλωσε στους πολιτικού συντάκτες.

Σχεδόν παράλληλα με τις διεργασίες της Κουμουνδούρου που αποκόμισαν την απαξίωση του Μεγάρου Μαξίμου, αντίστοιχη αντίδραση "εισέπραξε" και ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη δική του πρωτοβουλία να απευθυνθεί στον Άρειο Πάγο για τις συνομιλίες του ΟΣΕ τη μοιραία νύχτα του δυστυχήματος των Τεμπών και για τα περί "μονταζιέρας" τα οποία η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά όπως ήδη έκανε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας.

Ως προς το σκέλος των συνομιλιών, κυβερνητικές πηγές εστίαζαν σε ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλές περιπτώσεις και έχει να κάνει με τη διαρροή στοιχείων από υποθέσεις, πριν καν αυτές προχωρήσουν με τη δικαστική έρευνα. Οι ίδιες πηγές εκτιμούσαν ότι και στην υπόθεση των συνομιλιών του ΟΣΕ, το μόνο ζήτημα που μένει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη είναι ακριβώς το ζήτημα της διαρροής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δε, επανέλαβε εμφατικά πως "κάποιο σοβαρό επιχείρημα περί μονταζιέρας, περί οποιουδήποτε δόλου να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη, μετά από όσα έχουμε πει και κυρίως και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, έχει καταρριφθεί".

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης πως όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που κακώς διαρρέουν στοιχεία, πρέπει να δοθούν οι αντίστοιχες απαντήσεις κυρίως από τη Δικαιοσύνη, αλλά παρατήρησε πως "αυτό, δεν σημαίνει ότι πρέπει τα πολιτικά κόμματα να μετατρέπονται σε δικαστές και ανακριτές για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν είναι δουλειά δική μας να βγάζουμε αποφάσεις ή να αποδίδουμε κατηγορίες" είπε και πρόσθεσε: "Δουλειά δική μας είναι να ζητάμε από τη Δικαιοσύνη - όπως και κάνει - να «τρέχει» όλες τις έρευνες και να δίνει απαντήσεις. Να εξετάζει τους μάρτυρες που πρέπει, να συλλέγει τα έγγραφα που απαιτούνται, ούτως ώστε, στο τέλος της ημέρας, να λαβαίνουν οι πολίτες απαντήσεις. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας. Δικαίωμα, προφανώς, του κ. Ανδρουλάκη να κάνει την οποιαδήποτε ενέργεια εκείνος θεωρεί. Εμείς θέλουμε να χυθεί φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, αλλά, νομίζω, έχει πλέον έχει γίνει ξεκάθαρο, σαφές, ότι δεν υπάρχει καμία έστω και περίπτωση, υπήρχε κάποιος σκοπός, κάποιος δόλος, να παραποιηθούν στοιχεία" κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

