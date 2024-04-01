«Η επιχείρηση συγκάλυψης συνεχίζεται, επιβεβαιώνοντας την πολιτική εξίσωση "Μητσοτάκης ίσον Καραμανλής, Καραμανλής ίσον Μητσοτάκης, η συγκάλυψη, έχει πρόσωπο"», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και προσθέτει: «Μόλις στερήθηκαν και την τελευταία τους δικαιολογία».

Στην ανακοίνωση αναφέρει ακόμη: «Από το ‘να φέρετε στη Βουλή κατηγορητήριο, να το συζητήσουμε' και ‘με γενικές κατηγορίες και χωρίς κατηγορητήριο, δεν έχουμε κράτος δικαίου', του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο ‘αφού συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, να το φέρει στην ολομέλεια' των κυβερνητικών πηγών.

Από τα θερμά χειροκροτήματα στον κ. Καραμανλή και τους κυβερνητικούς λεονταρισμούς για την υποστήριξη του, στην άτακτη υποχώρηση».

Ακολούθως εξηγεί: «Μισή ώρα αφότου παρέλαβε στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κατηγορητήριο που ζητούσε επιτακτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πέταξε για ακόμα μια φορά τη… μπάλα στην εξέδρα, για να διασώσει τον κ. Καραμανλή από τις βαρύτατες πράξεις και παραλείψεις που του αποδίδονται».

