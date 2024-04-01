Ανακοίνωση σχετικά με πορεία της δικαστικής έρευνας για τα Τέμπη εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ουδείς δύναται να καταλογίσει την οποιαδήποτε πλημμέλεια ή ολιγωρία στη σχετική δικαστική έρευνα.

Ξεκαθαρίζει μάλιστα στην ανακοίνωσή της ότι «η Ελληνική Δικαιοσύνη μένει έξω από το πολιτικό παιχνίδι και οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι για τις τυχόν ποινικές ευθύνες Υπουργών ισχύει η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η έρευνα των ποινικών ευθυνών των ανωτέρω προσώπων, όπως και η άσκηση της ποινικής διώξεως ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει τα ακόλουθα:

-Η Ελληνική Δικαιοσύνη, από την πρώτη στιγμή που συνέβη το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, διερευνά τις ποινικές ευθύνες για τα εγκλήματα, που τελέστηκαν και ουδείς δύναται να καταλογίσει την οποιαδήποτε πλημμέλεια ή ολιγωρία στη σχετική δικαστική έρευνα, που συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, κινούμενη προς πάσα κατεύθυνση.

-Για τις τυχόν ποινικές ευθύνες Υπουργών ισχύει η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η έρευνα των ποινικών ευθυνών των ανωτέρω προσώπων, όπως και η άσκηση της ποινικής διώξεως ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής. Η διάταξη αυτή του άρθρου 86 ισχύει από τη θέσπιση του ισχύοντος Συντάγματος και ουδεμία από τις μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις έχει εισηγηθεί την αναθεώρησή της, αποσκοπεί δε στην απρόσκοπτη λειτουργία των άμεσων οργάνων του κράτους - φορέων της εκτελεστικής εξουσίας ώστε αφ’ ενός οι φορείς αυτοί να μην βρίσκονται ανά πάσα στιγμή εκτεθειμένοι σε διώξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αφ’ ετέρου οι πράξεις τους σε επίπεδο προκαταρκτικής έρευνας και άσκησης δίωξης να υπάγονται στην αρμοδιότητα της Βουλής, ήτοι του κατεξοχήν θεσμικού οργάνου άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

-Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί θεσμό της Ε.Ε., στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει μόνο η έρευνα και η δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών εν γένει συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα των ποινικών ευθυνών του δυστυχήματος των Τεμπών ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία δύναται να αξιοποιεί και τα όποια πορίσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε οποιοδήποτε αντικείμενο της αρμοδιότητάς της.

-Η Ευρωπαία Εισαγγελέας κατά την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων της δεν είναι θεσμικά ορθό να εισηγείται την αναθεώρηση συνταγματικών διατάξεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία (διαδικασία αναθεώρησης) ανήκει στην αρμοδιότητα της Βουλής και καθορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 110 του Συντάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση κλονίζεται η αρχή της ουδετερότητας και της αμεροληψίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η πίστη των πολιτών στον θεσμό.

-Τέλος, η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει διακριτή δικαιοδοσία, σαφώς καθοριζόμενη, η οποία δεν δύναται να υποκαθίσταται αλλά ούτε και να υπονομεύεται από οποιαδήποτε θεσμικά όργανα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ελληνικής Πολιτείας. Κάθε δικαστική έρευνα διεξάγεται εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει κριθεί ασύμβατο είτε με το Σύνταγμα, είτε με το Ενωσιακό Δίκαιο.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπενθυμίζει τις ανωτέρω αναμφισβήτητες αρχές, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη μένει έξω από το πολιτικό παιχνίδι και οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο αν. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαργαρίτα Στενιώτη Ευστάθιος Βεργώνης

Πρόεδρος Εφετών Εισαγγελέας Εφετών

Πηγή: skai.gr

