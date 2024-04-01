«Χυδαία και απρόκλητη» χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για τη σύζυγό του Μαρέβα.

Ο κ. Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, δηλώνει έτοιμος να παρουσιαστεί στο δικαστήριο ως μάρτυρας και να υποστηρίξει τη σύζυγό του στα νομικά μέτρα που θα ενεργοποιήσει εναντίον της Έλενας Ακρίτα.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Γράφω αυτήν την ανάρτηση ως σύζυγος και όχι ως Πρωθυπουργός. Από την ημέρα της εκλογής μου ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας η Μαρέβα έχει στοχοποιηθεί βάναυσα για έναν και μόνο λόγο. Γιατί είναι γυναίκα μου και έτσι θεωρούσαν κάποιοι ότι θα μου έκαναν ζημιά. Ένας βαθιά καλός και ηθικός άνθρωπος, με τελείως αυτόνομη επαγγελματική διαδρομή, τσαλαπατήθηκε και έγινε πρωτοσέλιδα. Η οικογενειακή μας συνοχή δοκιμάστηκε. Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε και με τα παιδιά μας αν αξίζει να πληρώνει κάνεις αυτό το οικογενειακό τίμημα για να ασχολείται με τα κοινά.

Όμως αντέξαμε, και προς στιγμήν νομίσαμε ότι τουλάχιστον αυτή η φάση της πολιτικής τοξικότητας έχει παρέλθει. Μέχρι που η Μαρέβα ξαναέγινε πρωτοσέλιδο με ένα τελείως ψευδές και ανυπόστατο δημοσίευμα. Για να ακολουθήσει μια χυδαία και απρόκλητη ανάρτηση της βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται μεγάλο συγγραφικό ταλέντο για να χωρέσει τόσα ψέματα και τόση κακία σε μία ανάρτηση.

H Μαρέβα θα κινηθεί νομικά. Και εγώ θα πάω μάρτυρας στο δικαστήριο να την υπερασπιστώ. Όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί μαζί μου πολιτικά, είναι ελεύθερος το κάνει. Όμως ας αφήσουν επιτέλους εκτός πολιτικής σύγκρουσης την οικογένειά μου.





