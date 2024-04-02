Κασσελάκης: “Η ευαισθησία των πολιτικών αποκτά σημασία όταν μπορεί να αγκαλιάσει τις άλλες οικογένειες”

Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης στον πρωθυπουργό ο οποίος με την δική του ανάρτηση δήλωσε την υποστήριξη στην σύζυγό του για τις επιθέσεις που δέχεται.

Στην ανάρτηση του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: "Είναι σημαντικό το να συμπαραστέκεται ένας καλός οικογενειάρχης στη σύζυγό του που πάει στη δικαιοσύνη.

Δηλαδή, εκεί που δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε τον Κώστα Αχ. Καραμανλή οι δεκάδες καλοί οικογενειάρχες που έχασαν τους ανθρώπους τους στα Τέμπη, επειδή ακριβώς τους το απαγορεύει ο οικογενειάρχης Πρωθυπουργός.

Η ευαισθησία των πολιτικών αποκτά σημασία όταν μπορεί να αγκαλιάσει τις ΑΛΛΕΣ οικογένειες, αυτές που δεν έχουν ισχύ και διασυνδέσεις, αλλά παλεύουν μόνες τους καθημερινά απέναντι στην αναλγησία πολιτικών που η ευαισθησία τους εξαντλείται στα του οίκου τους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.