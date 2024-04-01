Αναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 57 επιβαινόντων.

Στην αναφορά, (όχι μηνυτήρια) 2,5 σελίδων κάνει λόγο για χάλκευση και διαρροή των ηχητικών με τους καταγεγραμμένους διαλόγους των μηχανοδηγών του ΟΣΕ την ημέρα της τραγωδίας.

Κατά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε:

«Το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών, την ώρα που οι διασώστες έψαχναν νεκρούς, αγνοούμενους, την ώρα που όλη η ελληνική κοινωνία θρηνούσε γι' αυτό που είχε συμβεί, κάποιοι είχαν την προτεραιότητα να πάρουν τις επίμαχες συνομιλίες,να τις χαλκευόσουν και να διοχετεύσουν σε φιλικά μέσα με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Εμείς κάναμε το χρέος μας απέναντι στον ελληνικό λαό, καταθέσαμε για αυτή τη νέα αποκάλυψη πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή και σήμερα ήρθαμε και καταθέσαμε αναφορά στην Εισαγγελία τους Αρείου Πάγου για να υπάρχει διερεύνηση της υπόθεσης . Τώρα έχει χρέος η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Όμως μας ρωτούν γιατί καταθέσαμε τώρα την πρόταση δυσπιστίας. Γιατι το ποτήρι ξεχείλισε. Δεν είναι πια ούτε μισοάδειο,ούτε μισογεμάτο. Τη μια διόρισαν παράνομα τον επίμαχο σταθμάρχη, την άλλη η ευρωπαϊκή εισαγγελία τους κατηγορεί για διαφθορά.

Και ενώ έχουν κάνει όλα αυτά μαθαίνουμε ότι εκείνο το βράδυ είχαν προτεραιότητα να χαλκεύσουν τους διαλόγους , για να δημιουργήσουν την αίσθηση του ανθρώπινου λάθους και μόνο.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη λειτουργεί με το τρίπτυχο : Διαφθορά, συγκάλυψη και ατιμωρησία. Πρέπει αυτός ο φαύλος κύκλος να σπάσει».

Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόταν από τη βουλευτή Μιλένα Αποστολάκη, τον τομεάρχη Δικαιοσύνης Χρήστο Κακλαμάνη και τον εκπρόσωπο Τύπου Θανάση Γλαβίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.