Την επείγουσα ευθύνη της Πολιτείας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και του εγκλήματος καταδεικνύει η δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η κα. Σακελλαροπούλου τονίζει επίσης πως απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν χωρεί καμία ανοχή και αδράνεια.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει «η δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους, μια ακόμη γυναικοκτονία, μας συγκλονίζει και μας θυμώνει. Δείχνοντάς μας με σκληρό και οδυνηρό τρόπο μια από τις πιο σκοτεινές και θλιβερές όψεις της κοινωνίας μας, όπως και την επείγουσα ευθύνη που έχει η Πολιτεία στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και του εγκλήματος. Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν χωρεί καμία ανοχή και αδράνεια».



Πηγή: skai.gr

