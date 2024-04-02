Λογαριασμός
Γυναικοκτονία στους Αγ. Αναργύρους: Ο δράστης πετάχτηκε μπροστά μας, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, λέει ο φίλος της 28χρονης

Τι φέρεται να είπε στην κατάθεσή του ο φίλος της γυναίκας που την συνόδευε στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων

γυναικοκτονία

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων με θύμα 28χρονη που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές που της κατάφερε ο πρώην σύντροφός της, τον οποίο το 2020 είχε μηνύσει για βιασμό και βιαιοπραγία.

Μάρτυρας της τραγικής ιστορίας ο φίλος της άτυχης γυναίκας, που τη συνόδευσε χθες το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα, από όπου ζήτησε να επιστρέψει στο σπίτι της με περιπολικό, γιατί φοβόταν τον 39χρονο, τον οποίο μάλιστα έχει εντοπίσει να την παρακολουθεί

«Δεν είχα αντιληφθεί πώς βρισκόταν έξω από το τμήμα (ο δράστης). Ξαφνικά τον είδα που πετάχτηκε μπροστά μας, τα έχασα, δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Αυτά φέρεται να κατέθεσε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φίλος της 28χρονης κοπέλας που χθες το βράδυ τη συνόδευσε στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων. 

Ο νεαρός στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς υποστήριξε πως η άγρια δολοφονία συνέβη τη στιγμή που η 28χρονη είχε καλέσει το «100».

