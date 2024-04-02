Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι τον αγροτικό γαλακτοκομικό συνεταιρισμό Καλαβρύτων, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 52 χρόνια και παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη μονάδα παραγωγής φέτας του συνεταιρισμού από τον πρόεδρό του, Παύλο Σατολιά.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του συνεταιρισμού, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

«Είναι το μοντέλο της συνεργατικής παραγωγής το οποίο θέλουμε να το κάνουμε κανόνα και όχι εξαίρεση συνολικά στον πρωτογενή κλάδο της χώρας και όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον υπουργό, θέλω να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τα υγιή συνεργατικά σχήματα» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ο δικός μας σκοπός είναι τα προϊόντα μας να μπορούν να παίρνουν τις τιμές που τους αξίζουν και για να γίνει αυτό πρέπει, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, να προστατεύεται η ποιότητά τους και να προστατεύουμε την αγορά και τους καταναλωτές από οποιοδήποτε φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού. Έχουμε ήδη κάνει πολλά σε αυτήν την κατεύθυνση. Με τα καινούργια νομοσχέδια θα κάνουμε ακόμα περισσότερα» πρόσθεσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κόστος παραγωγής λέγοντας «Έχουμε κάνει μία σημαντική παρέμβαση σχετικά με το αγροτικό ρεύμα. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα επαναϋπολογίσουμε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο το 2025, ακούγοντας τις δικές σας προτάσεις, ώστε οι πραγματικοί ωφελημένοι να είναι οι πραγματικοί παραγωγοί. Αυτό είναι το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά παράγουν».

«Γιατί η στήριξη της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα» τόνισε.

«Θέλω να ξέρετε ότι έχω ασχοληθεί πολύ με τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά τους ευρωπαϊκούς πόρους καλύτερα και πιο έξυπνα και χωρίς να πιέζουμε τους παραγωγούς μας σε μια πράσινη μετάβαση, η οποία είναι απαραίτητη αλλά δεν μπορεί να λάβει χώρα με μια τέτοια ταχύτητα ώστε να σας εξοντώσει στην πορεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πια απολύτως αντιληπτό στις Βρυξέλλες και αφορά όλες τις πτυχές του πρωτογενούς μας τομέα» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η συνεργασία με τον κ. Στατολιά, ως Πρόεδρο του Συνεταιρισμού αλλά και ως Πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, με την οποία είμαστε θεσμικοί συνεργάτες και συνομιλητές, είναι άριστη. Όντως οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις τις οποίες κατά καιρούς καταθέτουν, είναι απολύτως χρήσιμες και απαραίτητες για να κάνουμε βήματα πολύ πιο γρήγορα, με τη δική σας έγκριση πάντοτε», ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια και η συμβολή, επαναλαμβάνω, των προέδρων και των εκπροσώπων των υγιών σχημάτων είναι απολύτως χρήσιμη και απαραίτητη και είμαι βέβαιος ότι με τη συνεργασία τη δική τους θα πετύχουμε και τις απολύτως απαραίτητες αλλαγές στην ΚΑΠ, που είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα χρήματα που έχουμε ήδη στο κατώφλι μας. Τα 19,3 δισ., που θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ότι η μόνη χώρα που δεν είχε απολύτως καμία μείωση σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ είναι η Ελλάδα. Σε σχέση με άλλες χώρες που είναι στον πυρήνα της Ευρώπης και όμως εκεί είχαν μειώσεις 5%, 10% και 15%», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.

Νωρίτερα, σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Καλαβρύτων, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2024, συνολικού προϋπολογισμού 22.630.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, συζητήθηκαν προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, με στόχο τη μετατροπή του σε ορεινό πολυθεματικό πάρκο που θα εξυπηρετεί επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στον αγροτικό γαλακτοκομικό συνεταιρισμό Καλαβρύτων

«Καταρχάς, αγαπητέ πρόεδρε, φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθώ τον συνεταιρισμό σας. Όταν είχαμε βρεθεί με τον πρόεδρο σε μία πολύ ουσιαστική σύσκεψη που κάναμε στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από δύο εβδομάδες περίπου, είχα δεσμευθεί ότι θα έρθω. Κι επειδή μου αρέσει να τηρώ τις δεσμεύσεις μου, σας επισκέπτομαι σήμερα για να τιμήσω την πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία έχετε κάνει, να μετατρέψετε τον Συνεταιρισμό Καλαβρύτων σε ένα υπόδειγμα συνεργασίας στον κτηνοτροφικό τομέα.

Και το λέω αυτό διότι έχετε επιτύχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό: μία επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρα, ένα προϊόν το οποίο αποτελεί τη "ναυαρχίδα" του πρωτογενούς μας τομέα, 1.200 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι καθημερινά φέρνουν το γάλα τους στον Συνεταιρισμό, παραπάνω από 200 εργαζόμενοι. Αλλά, ταυτόχρονα, ένας συνεταιρισμός με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ο οποίος είναι πάντα δίπλα και κοντά σε όποιον έχει ανάγκη, στους παραγωγούς αν αρρωστήσει ένα ζώο σας, με επενδύσεις, με περιβαλλοντική ευαισθησία.

Είναι το μοντέλο της συνεργατικής παραγωγής το οποίο θέλουμε να το κάνουμε κανόνα και όχι εξαίρεση συνολικά στον πρωτογενή κλάδο της χώρας και όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Υπουργό, θέλω να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τα υγιή συνεργατικά σχήματα.

Αποφεύγω τον όρο "συνεταιρισμός" όχι γιατί δεν τιμώ τον συνεταιρισμό, αλλά γιατί στη συνείδηση πολλών οι συνεταιρισμοί είναι ταυτισμένοι με κάποιες κακές συνήθειες του παρελθόντος, κυρίως με χρεοκοπίες, με δανεικά τα οποία δίνονταν και τελικά κατέληγαν αγύριστα.

Και αυτή η εικόνα δεν τιμά τους πολλούς υγιείς συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν ξεπηδήσει μετά τη χρεοκοπία ενός μέρους του παλιού συνεταιριστικού κινήματος και σίγουρα δεν τιμά τη δική σας προσπάθεια την οποία κάνετε.

Ο δικός μας σκοπός είναι τα προϊόντα μας να μπορούν να παίρνουν τις τιμές που τους αξίζουν και για να γίνει αυτό πρέπει, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, να προστατεύεται η ποιότητά τους και να προστατεύουμε την αγορά και τους καταναλωτές από οποιοδήποτε φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού. Έχουμε ήδη κάνει πολλά σε αυτήν την κατεύθυνση. Με τα καινούργια νομοσχέδια θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.

Νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουν -φαντάζομαι το έχουν ήδη αντιληφθεί- ότι η εποχή όπου κάποιοι πουλούσαν φέτα χωρίς να είναι φέτα, σε τιμές που δεν θα μπορούσαν ποτέ να πουλούν αν ήταν πραγματική φέτα, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε το προϊόν ώστε ο εγχώριος καταναλωτής να ξέρει ότι η φέτα την οποία παίρνει πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Και θα μπορέσουμε βέβαια, ταυτόχρονα, να συνεχίσουμε να εξάγουμε ένα προϊόν το οποίο είναι τόσο ταυτισμένο με τις εξαγωγές του πρωτογενούς μας τομέα.

Ταυτόχρονα, θέλω να επαναλάβω ότι στα ζητήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, που αφορούν το κόστος παραγωγής, έχουμε ήδη κάνει αρκετά πράγματα. Έχουμε κάνει μία σημαντική παρέμβαση σχετικά με το αγροτικό ρεύμα. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα επαναϋπολογίσουμε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο το 2025, ακούγοντας τις δικές σας προτάσεις, ώστε οι πραγματικοί ωφελημένοι να είναι οι πραγματικοί παραγωγοί. Αυτό είναι το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας -μακάρι να είχαμε περισσότερο-, αλλά τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά παράγουν.

Γιατί η στήριξη της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα. Αυτό έχει να κάνει και με τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο εμείς εκταμιεύουμε ευρωπαϊκούς πόρους. Γίνεται μια σημαντική δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Και βέβαια έχει να κάνει και με τις συνολικότερες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες λαμβάνουν χώρα, σε επίπεδο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξει. Και είμαι σίγουρος ότι το θέμα αυτό θα φτάσει κάποια στιγμή και στο δικό μας το επίπεδο. Θέλω να ξέρετε ότι έχω ασχοληθεί πολύ με τα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά τους ευρωπαϊκούς πόρους καλύτερα και πιο έξυπνα και χωρίς να πιέζουμε τους παραγωγούς μας σε μια πράσινη μετάβαση, η οποία είναι απαραίτητη αλλά δεν μπορεί να λάβει χώρα με μια τέτοια ταχύτητα ώστε να σας εξοντώσει στην πορεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πια απολύτως αντιληπτό στις Βρυξέλλες και αφορά όλες τις πτυχές του πρωτογενούς μας τομέα.

Κλείνοντας, να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο και με την Ένωση. Συνεργαζόμαστε σε επίπεδο κατάθεσης προτάσεων που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον πρωτογενή μας τομέα πιο ανταγωνιστικό και τελικά να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο. Διότι αν τα παιδιά σας δεν δουν μέλλον στη δουλειά σας, τότε θα φύγουν. Και αν φύγουν, και αν φύγετε από το επάγγελμα, θα αρχίσει να ερημώνει η ύπαιθρος και δεν είναι εύκολο να ξαναγυρίσεις.

Όταν βλέπω μια περιοχή σαν τα Καλάβρυτα, η οποία έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν μπορώ προφανώς να μην την ταυτίσω και με μια πολύ δυναμική κτηνοτροφική και τυροκομική δραστηριότητα. Και στη χαρτογράφηση των δουλειών που μπορεί κάποιος να προσελκύσει σε μια τέτοια περιοχή, ο πρωτογενής τομέας θα παίζει πάντα έναν καθοριστικό ρόλο.

Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το κέρασμα και θα είμαστε κοντά σας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και χαίρομαι πραγματικά διότι αυτό το μοντέλο των υγιών συνεργατικών σχημάτων αρχίζει και ριζώνει σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι το μέλλον. Και ως Ένωση έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξετε».

