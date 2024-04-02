ΣτΕ: Απέρριψε το αίτημα Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα αποτελέσματα εκλογών 2019

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να επιληφθεί της αίτησης του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και αρμόδιο είναι μόνο το Εκλογοδικείο. Έτσι, το ΣτΕ απέρριψε την εν λόγω αίτηση.

Όπως είναι γνωστό στις εκλογές του 2019 το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε λάβει 2.768 ψήφους επί του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων (ποσοστό 1,465%), με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός Βουλής, καθώς δεν είχε το απαιτούμενο εκλογικό μέτρο του 1,5%.

Ειδικότερα, η «Πλεύση Ελευθερίας» και η κυρία Κωνσταντοπούλου προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή τους για συνέχιση της επανακαταμέτρησης όλων των ψηφοδελτίων (συμπεριλαμβανομένων των ακύρων και των λευκών) όλων των συνδυασμών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στην αίτηση, επικαλέστηκε την ανάγκη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς συντρέχει ειδικός νομικός λόγος, αλλά έχει και έννομο συμφέρον επανακαταμέτρησης, που ανάγεται στο δικαίωμα λήψης της εκλογικής επιχορήγησης, εφόσον υπερβεί το ποσοστό των ψήφων το 1,5%. Όπως ισχυρίστηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα το ποσοστό του 1,5% υπολείπεται μόλις 2.068 ψήφους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στη συνέχει έγινε η ανακήρυξη των βουλευτών με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα και ο οριστικώς πίνακας κατανομής των εδρών των κομμάτων.

Ακολούθως, η κυρία Κωνσταντοπούλου με νέα αίτηση ζήτησε από το Πρωτοδικείο Αθηνών να συνεχιστεί η καταμέτρηση και παράλληλα ζήτησε αντίγραφα των τηλεγραφημάτων των δικαστικών αντιπροσώπων που αφορούν τα εκλογικά αποτελέσματα.

Το Πρωτοδικείο απέρριψε το αίτημα, σημειώνοντας ότι πρέπει να κατατεθεί ένσταση στο Εκλογοδικείο, κάτι όμως που δεν έγινε.

Κατόπιν αυτών, η κυρία Κωνσταντοπούλου προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της αιτήσεώς της.

Το Δ΄Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 443/2024 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση της, υπογραμμίζοντας ότι εάν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αμφισβητηθεί ενώπιον του Εκλογοδικείου, δεν μπορεί από το ΣτΕ να ελεγχθεί ούτε ευθέως ούτε παραπίπτοντος και προσέθεσε ότι στερείται δικαιοδοσίας να επιληφθεί και απέρριψε την αίτηση ακύρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

