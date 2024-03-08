Ρωμανός: Τρία εικοσιτετράωρα μετά τις καταγγελίες, ο κ. Κασσελάκης δεν έχει δώσει καμία απάντηση

«Τρία εικοσιτετράωρα μετά τις καταγγελίες του τέως οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, για τα "αχρειάστα" δάνεια των 4 ημέρων και την offshore Κασσελάκη που οδήγησε στην αντίστοιχη έρευνα από την εισαγγελία, ο κ. Κασσελάκης δεν έχει δώσει καμία απάντηση» τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός.

«Αντιθέτως, σχολιάζει επί παντός του επιστητού, εκδράμοντας αμέριμνος ανά την Ελλάδα. Περιμένουμε το επόμενο βίντεό του, από τον επόμενο προορισμό του. Ίσως εκεί βρει λίγο χρόνο να δώσει απαντήσεις στις καταγγελίες εις βάρος του που διερευνά η δικαιοσύνη» προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

