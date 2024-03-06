Κεχαγιά στον ΣΚΑΪ: Ο κ. Κασσελάκης δεν έκρυψε ποτέ την επιχειρηματική του δραστηριότητα στις ΗΠΑ

Την παρέμβαση εισαγγελέα σε εταιρεία του Στέφανου Κασσελάκη, κλήθηκε να σχολιάσει η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα Κεχαγιά στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την απορία πώς γίνεται με τόσες μεγάλες υποθέσεις που ταλανίζουν το έθνος όπως Τέμπη και υποκλοπές, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα.

Σημείωσε δε, πως η αμερικανική δικαιοσύνη προχώρησε σε οικονομικές κυρώσεις που απαγορεύει τα κακόβουλα λογισμικά ενώ απαντώντας στην ερώτηση εάν ήταν παράνομη η ενέργεια επανέλαβε: «πως γίνεται να εμφανίζεται επισπεύδουσα η δικαιοσύνη για αυτό το θέμα αλλά για βασικά που τα ταλανίζουν την κοινωνία όλοι να ποιούν τη νήσσαν».

Τόνισε επίσης ότι ο κ. Κασσελάκης, δεν έκρυψε ποτέ την επιχειρηματική του δραστηριότητα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα ήρθε το 2023 ενώ μετείχε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ως απόδημος.

«Έχει πει ότι εφόσον εμπίμπτει στο ασυμβίβαστο την επόμενη μέρα θα γίνει μεταβίβαση στην αλλοδαπή εταιρεία που έχει στην Αμερική», σημείωσε ενδεικτικά και ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει στο όνομά του offshore.

Για το θέμα της επιστολικής ψήφου, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το νόμο ωστόστο εξέφρασε το ερώτημα «εάν η κ. Ασημακοπούλου είναι το μόνο πρόσωπο που πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τις διαρροές. Η κ. Κεραμέως δεν μπορεί να αποποιείται τις ευθύνες και να δώσει πιο σαφείς απαντήσεις».

Αναφορικά με την πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση που ζήτησε ο κ. Χαρίτσης τόνισε: «ακόμα και αν όλα τα κόμματα της αριστεράς συμφωνήσουν η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Θα κάναμε τη χάρη στην κυβέρνηση τρεις μήνες πριν από τις Ευρωεκλογές; Είναι καλές οι προτάσεις για δυσπιστία αλλά όταν γίνονται σε ρεαλιστικό χρόνο και έχει αποτέλεσμα».

Τέλος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια η κ. Κεχαγιά, ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα αντισυνταγματικότητας του νόμου για παραβίαση του άρθρου 16.

Αναφορικά με τις σχέσεις Τσίπρα - Κασσελάκη είπε «ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, υπάρχει μέλλον σε αυτή τη σχέση».

