Λοβέρδος στον ΣΚΑΪ: Θα αντλήσουμε ψηφοφόρους και από τη ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ

Για το νέο κόμμα «Δημοκράτες» που ίδρυσε μίλησε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, τονίζοντας όταν ρωτήθηκε σχετικά ότι στόχος αποτελεί η άντληση ψήφων από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΝΔ.

Ερωτηθείς για την ονομασία του νέου κόμματος ο κ. Λοβέρδος είπε ότι «μου άρεσε πάρα πολύ, είναι συμπεριληπτικό και τραβάς και μία γραμμή, ξέροντας σε ποιους δεν απευθύνεσαι στους φασίστες, στους τραμπούκους, τους μισαλλόδοξους και τους ρατσιστές οι οποίοι σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει μηνύματα όπως τον πατριωτισμό και κερδοσκοπούν». Ο κ. Λοβέρδος είπε, μάλιστα, ότι θα είναι γυναίκα η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Αναφορικά με το που τοποθετεί το κόμμα του στον πολιτικό χώρο και γιατί επέλεξε την απουσία του πράσινου χρώματος, ο κ. Λοβέρδος απάντησε ότι «το κόμμα μου είναι στο κέντρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο χρώμα δεν ήθελα καμία βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ στο οποίο πέρασα όλη μου τη ζωή και επέλεξα το μπλέ που είναι της πατρίδας, το κόκκινο που δείχνει τη λαϊκότητα και όλο μαζί που δείχνει τη μεταρρύθμιση και που δεν αποκλείει τον πατριωτισμό. Κατάφερα στη ζωή μου, είμαι πατριώτης και δεν το χαρίζω στους ακραίους. Ως υπουργός έκανα μια σειρά μεταρρυθμίσεις που επιβίωσαν. Στο δικό μας κόμμα συναιρείται η μεταρρύθμιση με τον πατριωτισμό».

Απαντώντας σχετικά με τη δεξαμενή των ψηφοφόρων από την οποία προτίθεται να αντλήσει ψηφοφόρους, ο κ. Λοβέρδος είπε «και από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΝΔ, το λέω ευθέως. Δεν θα κινηθούμε μόνο ανάμεσα ως χώρος του κέντρου, εγώ δεν είμαι κεντροδεξιός ούτε κεντροαριστερός, είμαι κεντρώος. Ζητάμε από τον ψηφοφόρο της ΝΔ που είναι δυσαρεστημένος κυρίως από την ακρίβεια και την υγεία να μας δώσει μία ψήφο αξιοπρέπειας διαμαρτυρίας στις ευρωεκλογές, θα είμαι και προσωπικά υποψήφιος. Από το ΠΑΣΟΚ από εκείνους που πιστεύουν στον Ανδρέα Λοβέρδο και δεν είναι ευχαριστημένοι από το ΠΑΣΟΚ το οποίο κάνει μία βουτιά στην Αριστερά, πάει να συνωστιστεί εκεί που είναι η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ, ο κ. Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ επί του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο κ. Λοβέρδος είπε ότι «αυτά που λέει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι εξωφρενικά για το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, είναι κυβίστηση αυτά που λέει για το άρθρο 16, ο ισχυρισμός ότι ό,τι λέγανε το 2019 – 2020, εγώ εξέφραζα τότε την παράταξη, το λένε και σήμερα. Άφησαν όλες αυτές τις μέρες να πάνε στράφι, να χαθούν εμπιστευόμενοι μία άποψη περί αντισυνταγματικότητας του νόμου και δεν έβαλαν το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων στο άρθρο 132 εκεί που ρυθμίζονται τα ζητήματα για τα σημερινά κολλέγια που εύκολα κανείς μπορεί να υποθέσει ότι μπορεί να γίνουν και πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να πει «ναι» επί της αρχής. Το 2006 είχα ψηφίσει «λευκό» καθώς πρότεινα την ίδρυση πανεπιστημιακών νομικών προσώπων που είναι κάτι ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου».

Πηγή: skai.gr

