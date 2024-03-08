Την κατάργηση των πιστοποιητικών «Γέννησης» και «Οικογενειακής κατάστασης» προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μιλώντας στην εκπομπή Αταίριαστοι του ΣΚΑΙ.

Ερωτηθείς για τις ταχύτητες του ίντερνετ στην Ελλάδα, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι «στις σταθερές ταχύτητες πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, όντως οι τελευταίες καταγραφές δείχνουν ότι δεν πάμε καλά και καλούμε τους παρόχους την άλλη εβδομάδα να δούμε λίγο σε ποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα και να δεσμευτούμε και εμείς για αυτά τα οποία δίνουμε καθώς αυτή τη στιγμή τρέχουν προγράμματα πάνω από ένα δισεκατομμύριο για την ευρυζωνικότητα , αλλά και οι πάροχοι για τα προγράμματα ανάπτυξης»

«Επίσης είμαστε πάνω από τον όρο των τιμών στις σταθερές επικοινωνίες. Αυτή τη στιγμή έρχονται μεγάλοι όμιλοι και στήνουν τα κέντρα δεδομένων και προφανώς είναι οξύμωρο σε μία ώρα που στις σταθερές ταχύτητες δείχνει να μην πηγαίνει όσο καλά πρέπει» πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ζήτημα του διαδικτύου στα νησιά ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι «πρέπει να συμφωνήσουμε τι υποβρύχια καλώδια θα πέσουν, έχουμε πολλά νησιά και πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία αλλά και για μεγάλες πόλεις όπως τον Βόλο που δεν έχουν αναπτυχθεί δίκτυα οπτικών ινών για τα σπίτια.»

Ερωτηθείς σχετικά για τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι «Ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Actionbot, που φτιάξαμε τον Δεκέμβριο και έχει ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο ερωτήσεων, θα κάνει δύο πράγματα και το ένα είναι η έκδοση πιστοποιητικών με απλή φωνητική εντολή».

Ο ίδιος τόνισε ότι «Το δεύτερο κομμάτι ωστόσο που έχει και περισσότερο ενδιαφέρον αφορά στην κατάργηση των πιστοποιητικών σε νομοσχέδιο που σήμερα είναι σε διαβούλευση και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στις επιτροπές της Βουλής. Φέρνουμε κάτι πολύ γενναίο με το υπουργείο Εσωτερικών, την κατάργηση των πιστοποιητικών σε μία χώρα που πλέον τα δεδομένα υπάρχουν το να επιβεβαιώνουμε κάθε φορά έστω και με ένα ψηφιακό αρχείο. Τα πρώτα πιστοποιητικά που θα καταργήσουμε θα είναι το «Γέννησης» και «Οικογενειακής κατάστασης» γιατί υπάρχουν είναι αποθηκευμένα στο μητρώο πολιτών.»

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες περί διαρροής των στοιχείων ψηφοφόρων και την υπόθεση της κας Ασημακοπούλου, ο κ Παπαστεργίου τόνισε ότι «Το GDPR είναι αυστηρό και η δικαιοσύνη θα βρε τι έχει γίνει, σε κανέναν δεν αρέσει αυτό και πολύ περισσότερο σε μία περίοδο που ξεκινάει η προσπάθεια για την επιστολική ψήφο. Οι δύο περιπτώσεις δεν σχετίζονται και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στα ψηφιακά συστήματα του δημοσίου καθώς δεν υπήρξε καμία παραβίαση στα συστήματα, δεν ήταν θέμα hacking».

«Θα πρέπει οι οργανισμοί του δημοσίου από εδώ και πέρα να προσαρμόσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα έτσι ώστε να αντλούν τα δεδομένα από εκεί.» επισήμανε ο κ. Παπαστεργίου.

