Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ασχολείται στην πράξη με την καθημερινότητα των πολιτών δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ Νίκος Ρωμανός σχολιάζοντας δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη.
«Όσο ο κ. Κασσελάκης νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί στο εσωτερικό του κόμματός του για το ότι ανακάλυψε ξαφνικά τους νοικοκυραίους, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ασχολείται στην πράξη με την καθημερινότητα των πολιτών, παλεύοντας για τη βελτίωσή της σε όλα τα πεδία» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ρωμανός.
«Ο κ. Κασσελάκης, πριν ασχοληθεί με τους νοικοκυραίους, ας φροντίσει να νοικοκυρέψει το κόμμα του» καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.
Πηγή: skai.gr
