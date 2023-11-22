Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ασχολείται στην πράξη με την καθημερινότητα των πολιτών δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ Νίκος Ρωμανός σχολιάζοντας δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη.



«Όσο ο κ. Κασσελάκης νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί στο εσωτερικό του κόμματός του για το ότι ανακάλυψε ξαφνικά τους νοικοκυραίους, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ασχολείται στην πράξη με την καθημερινότητα των πολιτών, παλεύοντας για τη βελτίωσή της σε όλα τα πεδία» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ρωμανός.

Πηγή: skai.gr

«Ο κ. Κασσελάκης, πριν ασχοληθεί με τους νοικοκυραίους,καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

