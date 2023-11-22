Τα οφέλη που προκύπτουν από την κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας ανέλυσαν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, το έργο της κωδικοποίησης αριθμεί περισσότερες από 10.000 σελίδες, διαιρείται σε 11 βιβλία ανά θεματική ενότητα και περιλαμβάνει 191 νόμους, 69 βασιλικά και Προεδρικά Διατάγματα και 255 υπουργικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σωστό σχεδιασμό των επόμενων πολιτικών.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το επόμενο εγχείρημα θα είναι ο ενιαίος κανονισμός παροχών. «Είναι απαραίτητο να γίνει όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και για καθαρά πρακτικούς λόγους, για να φτάσουμε σε περίπου τρία χρόνια από σήμερα στο σημείο όπου ο κάθε πολίτης θα ξέρει τα ασφαλιστικά δικαιώματά του, αλλά και τις υποχρεώσεις του και όλα θα γίνονται χωρίς καμία καθυστέρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ικανοποιημένος με την ταχύτητα απονομής των εκκρεμών συντάξεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε ότι η κωδικοποίηση βάζει τάξη στη δαιδαλώδη ασφαλιστική νομοθεσία και εστίασε στα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν.

«Σημαντικό όφελος είναι η ενοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων σε ένα συστηματοποιημένο κείμενο, που αναμένεται να οδηγήσει στην καταπολέμηση της πολυπλοκότητας και της πολυδιάσπασης του δικαίου και θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών και, κυρίως, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών» τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και συμπλήρωσε ότι η κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δικηγόρους, τους λογιστές, για τους εργαζόμενους στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά και για πολλούς άλλους επαγγελματίες.

Επίσης, όπως σημείωσε, το έργο της κωδικοποίησης αυξάνει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις δημόσιες υπηρεσίες και εμμέσως βοηθά και στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, «τα οποία παρατηρούνται εκεί όπου υπάρχει πολυνομία και κακονομία».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν τρία πάνελ συζήτησης.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα «η κωδικοποίηση της νομοθεσίας ως εργαλείο της δημόσιας πολιτικής», συμμετείχαν ο Στέλιος Κουτνατζής, γενικός γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, επ. καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, ο Νίκος Μηλαπίδης, γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, νομικός, ο Γεώργιος Σταυρόπουλος, π. υπουργός, πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, επιτ. αντιπρόεδρος ΣτΕ και ο Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος, δικηγόρος, διαχειριστής εταίρος «Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες».

Στο δεύτερο πάνελ, με θέμα «κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας: Από τη θεωρία στην πράξη», τοποθετήθηκαν ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής του e-ΕΦΚΑ, ο Δημήτριος Μπούρλος, δικηγόρος «Μπούρλος-Κουταβά & Συνεργάτες», ο Γεώργιος Κουτσούκος, δικηγόρος «Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες» και ο Κωνσταντίνος Γραβιάς, λογιστής-φοροτεχνικός, taxheaven.

Τέλος, στο τρίτο πάνελ, με θέμα «διεθνείς τάσεις των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης», μίλησαν ο Τάσος Γιαννίτσης, π. υπουργός και ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης του ΠΑΠΕΙ, η Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, π. υπουργός και καθηγήτρια Νομικής του ΕΚΠΑ και ο Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και καθηγητής του ΟΠΑ.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος, Στέλλα Γκαντώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

