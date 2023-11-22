Δηκτική απάντηση στον «νέο πρόεδρο της Πατριωτικής Αριστεράς», που θα «ήθελε να πάμε μπρος-πίσω, όπως έλεγε και ο Περίανδρος Πώποτας στο γνωστό σίριαλ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνει στον Στέφανο Κασσελάκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αντιδρώντας στις δηλώσεις του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για «την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με τους Τσακαλώτους και τους Κατρούγκαλους».

Ο υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο κ. Κασσελάκης «δεν θα κυβερνούσε βεβαίως με εμένα», προσθέτοντας ότι δεν τον ρώτησε αν θα ήθελε να συμμετάσχει σε μία τέτοια «φαντασιακή κυβέρνηση».

Προσθέτει, δε, ότι «εκείνο όμως που επί της ουσίας τίθεται από τον κ. Κασσελάκη είναι ότι δεν διατίθεται να υπερασπιστεί την κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο υποτίθεται ότι ομνύει».

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

Ο κ. Κασσελάκης δεν θα κυβερνούσε βεβαίως με εμένα, χωρίς ωστόσο να με ρωτήσει αν θα ήθελα να συμμετέχω σε μια τέτοια φαντασιακή κυβέρνηση.

Ο κ. Κασσελάκης επίσης δεν θα μάζευε τα 37 δις για το δημοσιονομικό μαξιλάρι έτσι ώστε να βγούμε από το μνημόνιο χωρίς πιστοληπτική γραμμή στήριξης.

Ο νέος Πρόεδρος της Πατριωτικής Αριστεράς θα ήθελε επίσης να πάμε «εμπρός πίσω», όπως έλεγε και ο Περίανδρος Πώποτας στο γνωστό σήριαλ. Έτσι φαίνεται φαντάζεται το μέλλον, ως αγνό παρελθόν, με όσα επικίνδυνα για την κοινωνία και την οικονομία ενέχει μια τέτοια στοχοθεσία.

Εκείνο όμως που επί της ουσίας τίθεται από τον κ. Κασσελάκη είναι ότι δεν διατίθεται να υπερασπιστεί την κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο υποτίθεται ότι ομνύει.

Φαίνεται πως ο κ. Κασσελάκης είναι ανοιχτός στο να ενσωματώνει μεγάλο κομμάτι του αφηγήματος του αντιΣΥΡΙΖΑ ρεύματος εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Γ. Σταθάκης σε πρόσφατο άρθρο του. Μάλλον θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να αποδομήσει πλήρως την προσφορά της πρώτης αριστερής κυβέρνησης στην χώρα και των εκατομμυρίων πολιτών που την στήριξαν και την υπερασπίζονται ακόμα, με πλήρη επίγνωση και των δυσκολιών και των αδυναμιών του όλου εγχειρήματος.

Πηγή: skai.gr

