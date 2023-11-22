Στον χαρακτηρισμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ΣΥΡΙΖΑ ως «κόμμα Black Friday, -50%» λόγω των αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών, απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος, κάνοντας λόγο για «κρύο αστείο».

«Καλύτερα να κάνετε κρύα αστεία για το Βlack Friday παρά καταστροφικές πολιτικές στη Θεσσαλία, τον Έβρο και τη Ρόδο» ανέφερε ο επικεφαλής της ΚΟ της αξιωματικής αντιπολίτευσης παίρνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για την κλιματική κρίση και την πορεία αποκατάστασης των έργων ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και του Έβρου.

«Ξαναφέρνω κρίσιμα ερωτήματα γιατί εμείς κάνουμε προτάσεις» είπε σε άλλο σημείο της δευτερολογίας του ο κ. Φάμελλος για να επικαλεστεί ανακοινώσεις ΜΚΟ που είναι κατά της εκτροπής του Αχελώου.

«Θα σχεδιάσετε την στρατηγική διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας με εκτροπή του Αχελώου;» ρώτησε ο κ. Φάμελλος και συνέχισε «ο ψευδοεκσυγχρονιστής τα βάζει με την επιστήμη με ευθείες απειλές» σχολιάζοντας την πρόταση του πρωθυπουργού για την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων επιστημονικών φορέων στην Πολιτική Προστασία αντί του Ινστιτούτου Έρευνας.

«Τι θα τους κάνετε; Θα τους απειλείτε με ξερονήσια; Όπως κάνετε με εκπαιδευτικούς; Ισχύουν αυτά, τα έχω ακούσει» είπε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.



