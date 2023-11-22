«Δεν θα αφήσω τους "νοικοκύρηδες" στη Δεξιά, την ώρα που οι αληθινοί μπαχαλάκηδες είναι αυτοί που μας κυβερνούν και αποσυνθέτουν την κοινωνία», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή σχόλια που προκάλεσε χθεσινή αναφορά του στο πλαίσιο συνέντευξής του στην 7η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σημειώνει ότι «προφανώς τα δικά μου λόγια περνούν από κόσκινο, την ώρα που για τους πολιτικούς μου αντιπάλους υπάρχει απόλυτη μιντιακή στήριξη ή ανοχή. Ευπρόσδεκτο».

Επισημαίνει ότι έχει μιλήσει «από την πρώτη στιγμή για τη νέα Ελλάδα και το ελληνικό όνειρο που οραματίζομαι» και υπογραμμίζει: «Όμως όχι. Δεν θα αφήσω τους "νοικοκύρηδες" στη Δεξιά, την ώρα που οι αληθινοί μπαχαλάκηδες είναι αυτοί που μας κυβερνούν και αποσυνθέτουν την κοινωνία. Την ώρα που Αριστερά είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι του μόχθου και της ανθρωπιάς. Η Αριστερά του ήθους και της ευθύνης». Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι «τα στερεότυπα που έχτισε η προπαγάνδα τόσων ετών θα σπάσουν».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τονίζει ότι κρατά «κάτι καλό από τα παλιά για να φύγουμε προς τα μπρος, κι αυτό είναι μία ενσυναίσθηση, μία αλληλεγγύη που κάποια στιγμή -στα χρόνια του '80 και του '90- είχε κατακτήσει ως έναν βαθμό η κοινωνία μας». Τότε που, όπως σημείωνει, «τον Παύλο δεν θα "τον σκότωναν για το ποδόσφαιρο". Τότε που δήθεν νοικοκυραίοι δεν θα δολοφονούσαν τον Ζακ. Τότε που συμμαθητές μίας 13χρονης μαθήτριας δεν θα βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό της». «Ναι, κάποια στιγμή σε αυτήν τη χώρα φτάσαμε σε έναν βαθμό αλληλεγγύης που ήταν μία καλή βάση για το μέλλον. Ύστερα ήρθε η κρίση, η διάλυση του κοινωνικού ιστού, η άνοδος κάθε μορφής ακροδεξιάς, το μίσος προς τους μετανάστες, η διακυβέρνηση μίας παρέας που παρακολουθεί, υποκλέπτει και κάνει μπίζνες», προσθέτει.

Τέλος, ο κ. Κασσελάκης υποστηρίζει ότι «είναι ζητούμενο για μένα εκείνη η αφετηρία για να χτίσουμε το αύριο: Ένα κράτος δικαιοσύνης, ισότητας, θεσμών που να λειτουργούν, και κοινωνικής προστασίας για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

