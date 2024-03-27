Του Αντώνη Αντζολέτου

Παραδοσιακά κατά τη δεύτερη ημέρα των προτάσεων δυσπιστίας δίνεται ο τόνος της αντιπαράθεσης, το θερμόμετρο ανεβαίνει και προετοιμάζεται το έδαφος για τη μάχη των πολιτικών αρχηγών. Οι υπουργοί παίρνουν το λόγο, απαντούν και συγκρούονται με τα κορυφαία στελέχη και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πλέον εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ουσιαστικά η τέταρτη φορά που καλείται να υπερασπιστεί την πλειοψηφία που κατέχει στη Βουλή. Μόνο που η συγκεκριμένη πρόταση είναι πολύ διαφορετική.

Δεν έχει υπάρξει προσπάθεια αμφισβήτησης της πλειοψηφίας μεταπολιτευτικά που να καρποφόρησε. Με άλλα λόγια ποτέ καμία κυβέρνηση δεν έχασε τη δεδηλωμένη επειδή ο κύριος αντίπαλος της ήθελε να αναδείξει κάποιο συγκεκριμένο θέμα και να πιέσει τον εκάστοτε πρωθυπουργό, κάποιον κορυφαίο υπουργό ή ακόμα και τον πρόεδρο της Βουλής (σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για πρόταση μομφής).

Στην προηγούμενη τετραετία ο Αλέξης Τσίπρας με τους 86 βουλευτές που εξέλεξε χρησιμοποίησε τρεις φορές το κορυφαίο κοινοβουλευτικό «όπλο». Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, η οποία έλαβε χώρα στην Ολομέλεια από τις 23 - 25 Οκτωβρίου του 2020. Η αφορμή ήταν ο πτωχευτικός κώδικας που εκείνη την περίοδο είχε γίνει «σημαία» της αξιωματικής αντιπολίτευση εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο Μαξίμου για την οικονομική του πολιτική.

Η πρόταση δυσπιστίας δεν πέρασε, καθώς επί 291 ψηφισάντων η πρόταση καταψηφίστηκε από τους 158 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφία και υπερψηφίστηκε από 133 (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση). Απείχαν οι οι εννέα βουλευτές του ΜέΡΑ 25.

Από τις 28 - 30 Ιανουαρίου 2022 η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης ήταν «πολυθεματική». Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές είχε ξεκινήσει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έβλεπε κάποιο «δημοσκοπικό φως». Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση μέσω της Ολομέλειας. Η διαχείριση της κακοκαιρίας «Ελπίς», της πανδημίας και το κύμα της ακρίβειας στην αγορά ήταν τα επίδικα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απορρίφθηκε με 156 ψήφους κατά, 142 υπέρ (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΜέΡΑ25) και ένα παρών. Συμμετείχαν στην ψηφοφορία 299 βουλευτές.

Λίγο πριν τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια τελευταία κοινοβουλευτική προσπάθεια για να πλησιάσει την κυβέρνηση. Δεν είχε λόγο, άλλωστε να μην «κάψει» το δικαίωμά του για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας αφού οι κάλπες θα στήνονταν σε λιγότερο από έξι μήνες. Η υπόθεση των υποκλοπών έφερε και πάλι Μαξίμου και αξιωματική αντιπολίτευση στα «χαρακώματα».

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της. Ο πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του. Για τον λόγο αυτό υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», δήλωσε από το βήμα της Βουλής Αλέξης Τσίπρας με αφορμή όσα είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας για το predator. Και αυτή η κίνηση απορρίφθηκε από τους 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τους 143 της αντιπολίτευσης να υπερψηφίζουν.

Η τέταρτη πρόταση

Με την πρόταση δυσπιστίας που ξεκίνησε να συζητείται χθες στην Ολομέλεια η αντιπολίτευση - και όχι μόνη της αξιωματική αντιπολίτευση - κάνει «σεφτέ» στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Κανένα κόμμα δεν είχε τον απαιτούμενο αριθμό των 50 βουλευτών προκειμένου να πάρει μόνο του την πρωτοβουλία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Η αριθμητική της αδυναμία. Σχηματίστηκε ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο τεσσάρων κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας) από 85 βουλευτές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Περισσότεροι από όσους χρειάζονταν και αυτό έδειξε πως σύμπλευση, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να υπάρξει. Κάνοντας όλοι τις δικές τους προσθήκες στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατέληξαν σε ένα αίτημα το οποίο πέρα από το δυστύχημα των Τεμπών είχε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η τελευταία παράγραφος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με τις πρακτικές υπονόμευσης της ίδιας της δημοκρατίας αλλά και της απαξίωσης των θεσμών που μετέρχεται η Κυβέρνηση, κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην πολιτική, στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Αυτή η θεσμική και πολιτική παθογένεια έρχεται να προστεθεί στην εδώ και καιρό διαρκή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, με το εντεινόμενο κύμα της ακρίβειας, την ανοχή στην αισχροκέρδεια και στην εγκατάλειψη των πυλώνων του κοινωνικού κράτους -δημόσια εκπαίδευση και δημόσιο σύστημα υγείας.

Η Ελλάδα μοιάζει όλο και λιγότερο με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς η Κυβέρνηση αδυνατεί να διασφαλίσει στους πολίτες αξιοπρεπές εισόδημα, τη στοιχειώδη ασφάλεια και τα διαχρονικά κεκτημένα του κοινωνικού κράτους».

Η οικονομία μπήκε εμβόλιμα στην πρόταση δυσπιστίας δημιουργώντας τις συνθήκες και μια «πρόβα» προγραμματικής σύμπλευσης της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Το γεγονός, πάντως πως το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε κάθετα με την άποψη του Στέφανου Κασσελάκη να ζητήσει εκλογές υπό διεθνή επιτροπεία προκάλεσε ένα πρώτο «ρήγμα» στο συγκεκριμένο μέτωπο. Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα αποδείξει κατά πόσο η προσωρινή συμμαχία θα μπορέσει να παραμείνει αρραγής.

