Δεύτερος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ Μάκη Βορίδη και Νίκου Παππά σημειώθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας που κατατέθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε δεν είναι κατά της Κυβέρνησης, αλλά κατά της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Κατά του Κοινοβουλίου γιατί δεν σας άρεσαν οι αποφάσεις του όπως ελήφθησαν στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα που θέτετε » ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης παρεμβαίνοντας και σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις των εισηγητών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός καταλόγισε στην Αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να εδραιώσει την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνηση με «παραλογισμούς, ψέματα, χαλκεύσεις, συκοφαντίες, άσχετες συνδέσεις, υποψίες, υπαινιγμοί. Αυτή είναι η πολιτική σας». «Θέλετε», είπε, «να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο. Αλλά την ανθρώπινη ευαισθησία δεν σας την χαρίζουμε»

Αναρωτήθηκε «από που προκύπτει η εμπλοκή του Πρωθυπουργού; Από πουθενά από την ανάγκη του πραγματικού σας κινήτρου να δημιουργήσετε συνθήκες πολιτικής εκμεταλλεύσεως μιας ανθρώπινης τραγωδίας. Και σήμερα έχουμε την κορωνίδα και την επίρρωση αυτού του πολιτικούς σκοπού. Και σήμερα φάνηκε η μεθόδευσή σας».

Ο κ. Βορίδης, απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «βλέπω να έχει επιλέξει ως εισηγητή του για τα θέματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου και της χειραγώγησης των Μέσων Ενημέρωσης, τον κ. Παππά! Κρίμα που δεν έχει επιλεγεί και ο κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος για να είναι η δεύτερη επιλογή σας, ώστε να είναι συμπληρωμένο το σετ του Κράτους Δικαίου»

Ο υπουργός, υποστήριξε ότι «από ένα κόμμα (εν. τον ΣΥΡΙΖΑ) που έχει δει Υπουργούς του να είναι καταδικασμένοι για θέματα λειτουργίας του Κράτους Δικαίου και ο αρχηγός του (εν. τον κ. Τσίπρα) έχει ομολογήσει την απόπειρα στησίματος δικαστηρίων και δημιουργίας ενόχων, θα περίμενε κανείς χαμηλότερους τόνους περί του Κράτους Δικαίου. Γιατί όλοι έχουμε μια ιστορία και μια διαδρομή».

Ο κ. Βορίδης, είπε πως με τις θέσεις που ανέπτυξαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ «αισθάνθηκα deja vu, καθώς ακούω σε επανάληψη την συζήτηση που έγινε πριν μια εβδομάδα κατά την συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα ίδια επιχειρήματα ακριβώς» και «θέλετε να πέσει η Κυβέρνηση γιατί δεν σας αρέσει η άποψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας»!

Ο υπουργός, επισήμανε ότι τα θέματα των υποκλοπών, των Τεμπών, του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου έχουν συζητηθεί την αίθουσα κατ΄επανάληψη και αναρωτήθηκε «τι συνέβη την Κυριακή που ο κ. Ανδρουλάκης έκανε την πρόταση για πρόταση δυσπιστίας;» προσθέτοντας ότι «το μόνο που υπήρξε ήταν το δημοσίευμα του ΒΗΜΑΤΟΣ, όπου όμως το άρθρο αυτό επαναλαμβάνει ζητήματα λελυμένα εδώ και ένα χρόνο. Λελυμένα και απαντηθέντα, εδώ και ένα χρόνο»!

Ο κ. Βορίδης απέκρουσε τα περί «μονταζιέρας για να καταλογιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας ως η αιτία της τραγωδίας στα Τέμπη» αναρωτώμενος «κακώς, δηλαδή, κρατείται ο σταθμάρχης της Λάρισας;» και σημείωσε ότι «είναι διαφορετικό να λέτε πως συνέτρεξε ο ανθρώπινος παράγοντας και να δούμε εάν υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα»

Ο υπουργός, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως «εσείς προσωπικά, είστε ο ορισμός της συκοφαντίας, του συστηματικού ψεύδους, της κατασπίλωσης, όχι εμείς».

Ο κ. Βορίδης, αναρωτήθηκε εάν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης προσέρχονται σε αυτή την διαδικασία με «στόχο να λύσουν τις απορίες που έχουν; Και εάν ζητάτε να πέσει η Κυβέρνηση γιατί θέλετε διευκρινήσεις από τον Πρωθυπουργό;»

Ο υπουργός Επικρατείας, υπογράμμισε πως «πάει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει μαθήματα για το Κράτος Δικαίου όταν επί των ημερών της διακυβέρνησή του η χώρα κατρακύλησε 13 θέσεις, είναι υπερβολικά, δεν έχετε αυτή τη νομιμοποίηση» και μάλιστα «με ένα ψήφισμα του ΕΚ που παρουσιάζει την Ελλάδα όπου περίπου οι δημοσιογράφοι υφίστανται διωγμούς!»

"Οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου δεν έχουν προηγούμενο"

"Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης και τη δρομολόγηση εθνικών εκλογών, διότι οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου σε αριθμό και σε κλίμακα δεν έχουν προηγούμενο. Η κοινή γνώμη έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα: Ότι στα Τέμπη έγινε προσπάθεια συγκάλυψης. Και αυτές οι τρεις μέρες, θα είναι οι μέρες που τελειώνει το κρυφτό. Και για τον κ. Μητσοτάκη και για τον κ. Καραμανλή" τόνισε νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κατά την εισήγησή του επί της πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης.

Απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα ανέφερε πως "εσείς κυβερνούσατε όταν γίνονταν οι υποκλοπές, όταν διαρρέονταν τα προσωπικά δεδομένα, όταν έγιναν τα Τέμπη. Και εσείς θα παραιτηθείτε. Για να ανασάνει η Δημοκρατία και να μιλήσει ο λαός».

"Εκλογές είναι η λύση" είπε ο κ. Παππάς και υποστηρίζοντας την πρόταση του προέδρου του κόμματός του προσέθεσε "Και φυσικά με παρατηρητές, οι οποίοι και θα ενημερωθούν εκ των προτέρων ότι έχει γίνει εξαγωγή στοιχείων των εκλογέων και χρήση τους από το κόμμα που ήταν στην κυβέρνηση".

"Είστε σε μία κατάσταση κατά την οποία, σε αντίθεση με αυτό που έλεγε ο ιδρυτής σας ότι «έξω πάμε καλά», εσείς δεν πάτε καλά ούτε έξω ούτε μέσα" σημείωσε και υποστήριξε ότι Ευρωκοινοβούλιο, η Κομισιόν, η Ευρωπαία εισαγγελέας, αλλά και η κοινή γνώμη που κατά 90% πιστεύει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί συγκάλυψη στα Τέμπη .

Σχετικώς με την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κ. Παππάς υπογράμμισε, επίσης, ότι κάθε ώρα που περνά ενδέχεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις. "Έχουν ανοίξει τα στόματα. Είχατε έναν στόχο. Την ιδιωτικοποίηση της υποδομής του σιδηροδρόμου. Λίγες μέρες πριν από το δυστύχημα ο κ. Καραμανλής είχε διακηρύξει ότι ετοιμάζατε τρία ΣΔΙΤ για την συντήρηση της γραμμής. Σας κατηγορούμε για συνειδητή εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Και όταν έγινε το δυστύχημα βάλατε μπροστά μία διπλή στρατηγική: μπάζωμα-ξεμπάζωμα και μονταζιέρα", είπε.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό επισήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης την επομένη του δυστυχήματος, στη 1.30 το μεσημέρι, έκανε αναφορά στο ανθρώπινο λάθος και διερωτήθηκε: "Είχε πρόσβαση στα ηχητικά ο ίδιος; Δεν νομίζω. Είχε μιλήσει με τον κ. Τερεζάκη; Θα περιμένουμε να μάθουμε. Είχε μιλήσει με την αστυνομία; Μα η αστυνομία δεν είχε τα αρχεία στα χέρια της. Γεννάται το ερώτημα: Πως ήξερε ο κ. Μητσοτάκης περί ανθρώπινου λάθους; Να μας πει ποιες ήταν οι πηγές της ενημέρωσής του. Βγήκε προχθές η αποκάλυψη για την κοπτοραπτική και μία συγγνώμη δεν ζητήσατε".

"Η συγκάλυψη έχει γίνει πρώτη σας φύση. Και στα θέματα των υποκλοπών και στα θέματα της παράνομης εξαγωγής των δεδομένων των εκλογέων και στην υπόθεση του δυστυχήματος - εγκλήματος των Τεμπών. Πρέπει να επιτρέψετε στη δημοκρατία να ανασάνει. Πέρα από την προσπάθεια υπερσυγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας, προσπαθείτε να υπερσυγκεντρώσετε της πολιτικής εξουσίας" είπε τέλος ο κ. Παππάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.