Άνετη νίκη Ιμάμογλου προβλέπει έμπειρος δημοσκόπος της Τουρκίας

«Ετοιμάζεται ο νέος 'αόρατος κυνηγός' της Τουρκίας» αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Το μη επανδρωμένο βομβαρδιστικό αεροσκάφος ANKA-3 θα μπορεί να πλήττει χερσαίους στόχους.

CNN TURK: «Ενισχύεται ο νεός 'κυνηγός' της Τουρκίας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ANKA-3. Στα πλαίσια των δοκιμαστικών πτήσεων, απογειώθηκε για τρίτη φορά και το συγκεκριμένο αεροσκάφος παρέμεινε στους αιθέρες επι δυο ώρες. Εχει χαμηλή ορατότητα στα ραντάρ, και ικανότητα να πραγματοποιεί επιθέσεις αέρος- εδάφους με εθνικά οπλικά συστήματα Το Anka-3 συνεχίζει τα τεστ του καθώς κατασκευάζεται απο την εθνική βιομηχανία.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ΑNKA-3 εντός της ατράκτου θα μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 650 κιλών, σε κάθε φτερό επιπλέον 650 κιλά και στα άκρα επιπλέον 100 κιλά Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να χρησιμοποιεί και οπλικά συστήματα που προκαλούν πλήγματα σε υπόγειους χερσαίους στόχους. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς έχει χαμηλή ορατότητα στα ραντάρ και θα μεταφέρει μεγάλο φορτίο οπλικών συστημάτων».

Άνετο προβάδισμα Ιμάμογλου προβλέπει έμπειρος δημοσκόπος

«Ο Ιμάμογλου εμφανίζεται να προηγείται με διαφορά 10 μονάδων» λέει ο πρόεδρος της Metropoll, ο οποίος προσθέτει ότι η διαφορά μεγάλωσε από τις 3 μονάδες στις 10.

Ο Οζέρ Σεντάρ δήλωσε: «Την πρώτη μας έρευνα την είχαμε ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο όπου είχαν γίνει γνωστές οι δυο υποψηφιότητες του Εκρέμ Ιμάμογλου και του Μουράτ Κουρούμ. Τότε είχαμε βρει διαφορά 15 μονάδων υπέρ του Ιμάμογλου. Τον Ιανουάριο ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι των κομμάτων DEM και Iyi . Τότε η διαφορα των δυο δημάρχων μειώθηκε στις 4 μονάδες.

Στην έρευνα μας που ξεκινήσαμε απο την 1η Μαρτίου διαπιστώσαμε όμως πως η διαφορά υπέρ του Ιμάμογλου μεγαλώνει και πάλιι και απο τις 3-4 μονάδες αυξήθηκε στις 9 μονάδες και με την αναγωγή φτάνουμε στις 10 μονάδες διαφορά».

Πολιτική κόντρα Ιμάμογλου - Ερντογάν λίγες ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές

Ερντογάν: «Ο Ιμάμογλου δεν λέει τίποτα για τις βαλίτσες με τα χρήματα»

Ιμάμογλου: «Το πρωί που ξυπνάει μιλάει για τον Εκρέμ, το βράδυ για τον Εκρέμ. Με βλέπει και στον ύπνο του»

Ιμάμογλου: Δήθεν θέλουν να πάρουν και πάλι την Κωνσταντινούπολη. Απο ποιον; Aπο τον λαό!

Ερντογάν: Μουράτ! Να προσέχετε την περιουσία σας! Αν δεν προσέχετε την περιουσία σας, τότε θα την πάρουν αυτοί!

Ιμάμογλου: Ποα περιουσία; Μα νομίζουν πως αυτή είναι η δική της περιουσία. Είναι του λαού. Δεν είναι δική σου.

Ερντογάν: Όλα τα μετρό της Κωνσταντινούπολης μας ανήκουν. Ανήκουν σε μας. Εμείς τα κατασκευάσαμε!

Ιμάμογλου: Μα αυτά είναι η περιουσία του λαού. Και αυτά που κατασκεύασες εσύ. Όπως και το μετρό που κατασκεύασα εγώ είναι του λαού!

Μουράτ Κουρούμ: Τώρα δες, 8 βήματα. Ενα, δυο , τρία, 7 και 8.

Ιμάμογλου: Μα κάνει κάτι βήματα ένα, δυο, τρία. Εγω θα τον κάνω να περπατήσει 65 βήματα!. Το πρωί ξυπνάει μιλάει για τον Εκρέμ, το βράδυ κοιμάται πάλι σκέφτεται τον Εκρέν. Ίσως και στα όνειρα του βλέπει τον Εκρέμ. Ξέρετε ποιος με βλέπει; Γιατί γελάτε;

Ερντογάν: Mε βαλίτσες και τσάντες μεταφέρτοντια δολάρια και ευρώ και για όλα αυτά δεν λέει τίποτα!

Πηγή: skai.gr

