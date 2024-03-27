Πρόταση δυσπιστίας: Άγριοι καβγάδες και βαρείς χαρακτηρισμοί στις μαραθώνιες συνεδριάσεις μέχρι την Πέμπτη

του Γιάννη Ανυφαντή

Άγριοι καυγάδες με βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, επαναλαμβανόμενες διακοπές των ομιλητών και μία συνεδρίαση που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, συνέθεσαν το σκηνικό στην ολομέλεια της Βουλής κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – και συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Το κλίμα εντός της συνεδρίασης, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα (19.00), είχε ήδη ηλεκτριστεί κατά την κατάθεση της προτάσεως, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία, πως είναι ικανή για τα πάντα προκειμένου να «κρατήσει την καρέκλα της» και τον Μάκη Βορίδη να σηκώνει το γάντι και να κατηγορεί ευθέως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως «εντολοδόχο συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων», ξεκαθαρίζοντας πως η πρόταση είναι καλοδεχούμενη.

Πυρά από την αντιπολίτευση - «Αντεπίθεση» από τον Μ. Βορίδη

Ακούγοντας τους εισηγητές της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Επικρατείας, παρενέβη, τονίζοντας ότι «προσωπικώς αισθάνθηκα deja vu. «Ακούω σε επανάληψη την συζήτηση που έγινε πριν μια εβδομάδα κατά την συζήτηση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα ίδια επιχειρήματα ακριβώς» και «θέλετε να πέσει η Κυβέρνηση γιατί δεν σας αρέσει η άποψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας;», τόνισε ο ίδιος.

Νωρίτερα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «η συγκάλυψη είναι η πρώτη σας φύση», μιλώντας για μπάζωμα, ξεμπάζωμα και μονταζιέρα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Είδα εισηγητή σε μια πρόταση δυσπιστίας που αφορά το Κράτος Δικαίου και ανάμεσα σε άλλα και το θέμα της χειραγώγησης των ΜΜΕ, τον κ. Παππά... τον κ. Παππά! Από όλους επιλέξατε τον κ. Παππά. Κρίμα που δεν έχει εκλεγεί και ο κ. Παπαγγελόπουλος για να είναι η δεύτερή σας επιλογή και να συμπληρωθεί το σετ του κράτους δικαίου», σχολίασε δηκτικά ο Υπουργός.

Απευθυνόμενος μάλιστα προς τον Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ, ο Μ. Βορίδης έβαλε εκ νέου στο κάδρο την στάση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην πρόταση δυσπιστίας: «Εγώ σας πιστώνω κάτι. Καλός πόντος σήμερα. Ότι δηλαδή καταφέρατε να βάλετε από κάτω την αξιωματική αντιπολίτευση να υπογράψει. Ίσως είναι ενταγμένη σε μία νευρικότητα με τις δημοσκοπήσεις που σας έδειχναν δεύτερους και τρίτους. Ως κίνηση σας τη δίνω. Πολλώ μάλλον που ο αρχηγός της αξιωματικής χαρακτήρισε την διαδικασία άνευ αντικειμένου, χωρίς περιεχομένου και αφού τα είπε όλα αυτά ήρθε και έβαλε υπογραφή». «Όσο και να φωνάζετε κ. Βορίδη, την αλήθεια δεν μπορείτε να την κρύψετε» είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό, ο Μιχάλης Κατρίνης.

Ο Υπουργός Επικρατείας εξαπέλυσε δριμεία επίθεση και προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τον διέκοψε αρκετές φορές κατά την διάρκεια της τοποθέτησής του: «Ακούστε κυρία μου, εσείς είστε ο ορισμός της συκοφαντίας, του ψεύδους, της κατασπίλωσης, σας έχει ανεχτεί αυτή η αίθουσα και η κυβερνητική πλειοψηφία πάρα πολύ». « Ο πρωθυπουργός έχει ο ίδιος πρωτογενή ενημέρωση και ανάμιξη και βγήκε να ζητήσει συγγνώμη για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να αναρωτιέται που είναι η συγκάληψη», ανταπάντησε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τι αναφέρει η πρόταση δυσπιστίας

Στην πρόταση, που φέρει την υπογραφή 85 βουλευτών, γίνεται λόγος για «εγκληματική́ και μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης και της δημιουργίας ενός πέπλου προστασίας συγκεκριμένων προσώπων». Στο κείμενο γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων και στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. «Αυτή η θεσμική και πολιτική παθογένεια έρχεται να προστεθεί στην εδώ και καιρό διαρκή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, με το εντεινόμενο κύμα της ακρίβειας, την ανοχή στην αισχροκέρδεια και στην εγκατάλειψη των πυλώνων του κοινωνικού κράτους - δημόσια εκπαίδευση και δημόσιο σύστημα υγείας», καταλήγει η πρόταση.

Το κυρίως μενού των διαξιφισμών εντός της ολομέλειας αναμένεται σήμερα με τις τοποθετήσεις των περισσοτέρων υπουργών, όπου και θα ανοίξει η βεντάλια της πολιτικής αντιπαράθεσης και επί άλλων θεμάτων, εκτός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων βουλευτών (175) που θα μιλήσουν στην ολομέλεια, προδιαθέτει εκ νέου για μαραθώνια συνεδρίαση έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση από το βήμα, του υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή. Η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία περίπου στις 20.00 - 21.00, το βράδυ της Πέμπτης.

