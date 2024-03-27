Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Δεν περιμένουμε τίποτα απολύτως από την πρόταση μομφής και αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο της

«Δεν περίμένουμε τίποτα απολύτως από την πρόταση μομφής που κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ και αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο της», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης και την απάντησή της στις καταγγελίες περί «μονταζιέρας» ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «το δημοσίευμα είχε παραπλανητικό τίτλο, απολύτως ψευδή, ο οποίος δεν υποστηριζόταν από το περιεχόμενο του δημοσιεύματος που έγραφε ότι δεν ισχύει η μονταζιέρα».

Κληθείς να τοποθετηθεί στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση επιχειρεί την συγκάλυψη των ευθυνών ο υπουργός τόνισε ότι «πριν από λίγες ημέρες στην ολομέλεια συζητήθηκε το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής. Η κατάληξη της συζήτησης ήταν ότι δεν βρήκαν την τόλμη να καταθέσουν πρόταση προκειμένου να εκδιωχθεί ποινικά ο κ. Καραμανλής».

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν μιλάμε για κακουργηματικές πραξεις σε υπουργούς, αυτές δεν φεύγουν από το προσκήνιο για 20 χρόνια» είπε ενώ στο ερώτημα πώς η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη ανέφερε: «Οταν αναλέβα υπουργός, μου μετέφεραν ότι ο ανακριτής δεν μπορεί να ακούσει τις συνομιλίες των εμπλεκομένων γιατι δεν του το επιτρέπει ο νόμος. Ζήτησα από τον πρωθυπουργό κατεπείγουσα διάταξη ο οποίος και έδωσε εντολή να γίνει άμεσα».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε μάλιστα ότι «πρώτα βγήκαν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες των μηχανοδηγών και κατόπιν τις άκουσαν οι ανακριτικές αρχές προκειμένου να τις ενσωματώσουν στη δικογραφία».

Επίσης τόνισε ότι υπήρχαν και άλλες συνομιλίες και όχι μόνο αυτές που διέρρευσαν στη δημοσιότητα.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι από 1η Σεπτεμβρίου οι κατηγορούμενοι πηγαίνουν κατευθείαν στη δικαιοσύνη χωρίς να υπάρχει βούλευμα. Οπως εξήγησε, αυτό συμβαίνει όταν «ο ανακριτής τελειώσει την έρευνά του και διαβιβάσει τον φάκελο στην εισαγγελία, ο εισαγγελέας να μπορεί να πάει την υπόθεση κατευθείαν στο δικαστήριο, χωρίς να αναμένει βούλευμα».

Αναφορικά με τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ετοιμάζεται ο καινούριος χώρος και η δίκη θα ξεκινήσει όταν ο ανακριτής κλείσει τον φάκελο και τον στείλει στον ειγαγγελέα ο οποίος ετοιμάσει τα κατηγορητήρια και τους παραπέμψει σε δίκη».

Οσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής, ο υπουργός ανέφερε ότι πρέπει να εξαντληθούν όλες οι παράμετροι χωρίς κενά που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει μετά το καλοκαίρι.

Ο κ. Φλωρίδης, αναφέρθηκε και στο «μπάζωμα» που καταγγέλθηκε ότι έγινε στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι δεν έπεσε «ούτε ένα εκατοστό τσιμέντου. Αντίθετα έπεσαν χώματα και χαλίκια προκειμένου να γίνουν δρόμοι ώστε να προσεγγίσουν τα σωστικά συνεργεία το σημείο. Επίσης στον τόπο του δυστυχήματος υπάρχει αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος για λόγους ασφαλείας καλύφθηκε με χαλίκια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.