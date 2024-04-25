Καλλιάνος σε Άδωνι: Δεν τα βάζω μαζί σου, φταίει η κλινική που ήταν ο πατέρας μου

Απάντηση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος μετά το βίντεο που ανήρτησε για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του και την καταγγελία για την αντιμετώπιση που είχε στο νοσοκομείο Αττικόν.

Ο κ. Καλλιάνος ευχαριστεί τον κ. Γεωργιάδη για το ανθρώπινο μήνυμά του και συμπληρώνει πως «δεν τα βάζω μαζί σου».

«Δεν φταις εσύ για αυτό, φταίει η κλινική που ήταν ο πατέρας μου και οι γιατροί που τον "παρακολουθούσαν" και που έλεγαν ότι ο άνθρωπος πηγαίνει πολύ καλά ενώ καθημερινά το οξυγόνο του μειωνόταν. Έτσι δεν έλεγαν; Εσύ, σωστά λες, δεν μπορείς να παρέμβεις για το ποιος θα μπει στην ΜΕΘ. Κρίνουν όμως οι γιατροί» λέει ο κ. Καλλιάνος και κλείνοντας την ανάρτηση λέει:

«Έχω τα πάντα σε μηνύματα και σε κλήσεις (ηχητικά που έστελνα λόγω του ότι δεν είχα το κουράγιο ούτε να γράψω ένα μήνυμα) αλλά και όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά. Το τι θα κάνω από εδώ και πέρα αγαπητέ Υπουργέ Άδωνι, με κάθε σεβασμό, θα σου πω ότι δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο τον πατέρα μου και την τιμή του. Όλα στο φως, χωρίς να φοβηθώ κανέναν που θα προσπαθήσει να με βγάλει ψεύτη, διότι στη θέση του πατέρα μου έχουν βρεθεί χιλιάδες άνθρωποι στο παρελθόν. Έχω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα καταθέτω και δημόσια αν χρειαστεί. Όπως και τα ακριβή ονόματα των Ιατρών.»

Όλη η ανάρτηση του κ. Καλλιάνου

«Αγαπητέ φίλε μου Άδωνι, σε ευχαριστώ θερμά για το ανθρώπινο μήνυμά σου. Δεν τα βάζω μαζί σου. Τα πρωτόκολλα είναι συγκεκριμένα και δεν θελήσαμε να παραβούμε κανένα από αυτά. Ξέρουμε όμως και οι δυό μας, πολύ καλά το ξέρουμε φίλε Άδωνι, τι ήταν αυτό που δεν εφαρμόστηκε για 4-5 ολόκληρες μέρες. Και δεν φταις εσύ για αυτό, φταίει η κλινική που ήταν ο πατεράς μου και οι γιατροί που τον "παρακολουθούσαν" και που έλεγαν ότι ο άνθρωπος πηγαίνει πολύ καλά ενώ καθημερινά το οξυγόνο του μειωνόταν. Έτσι δεν έλεγαν; Εσύ, σωστά λες, δεν μπορείς να παρέμβεις για το ποιός θα μπει στην ΜΕΘ. Κρίνουν όμως οι γιατροί.

1. Τον Αγγειοχειρουργό που χειρούργησε τον πατέρα μου (ακρωτηριασμό δαχτύλου) τον εκλιπαρούσε ο αδερφός μου (ως καρδιολόγος - ηλεκτροφυσιολόγος Ιατρός) ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί στην απλή κλίνη της αγγειοχειρουργικής όπως πρέπει, ήθελε υποστήριξη αερομετρικά και αιμοδυναμικά σε ΜΑΦ ή ΜΕΘ χωρίς διασωλήνωση. Ο Αγγειοχειρουργός όμως έλεγε ότι πάει υπέροχα ο πατέρας μου.

2. Δεν μίλησε ποτέ στον αδερφό μου σαν συνάδελφος. Σε μένα έλεγε ότι πάει υπέροχα ο πατέρας μου και ότι οι εξετάσεις του είναι καταπληκτικές. Τα έχω όλα καταγεγραμμένα και σε μηνύματα και σε κλήσεις.

3. Ο πατέρας μου δεν εκτιμήθηκε ποτέ από επιμελητή άλλης ειδικότητας παρά μόνο απο ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων. Πολλοί από αυτούς ήταν απλοί φοιτητές.

4. Μιλήσαμε με εντατικολόγους άλλων νοσοκομείων και δεν τον βάζανε σε ΜΕΘ γιατί έψαχναν με τις ώρες (όσο ο πατέρας μου έσβηνε) να βρουν αν πληρεί τα κριτήρια. Άραγε ποια είναι αυτά τα κριτήρια; Υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια ή μπαίνουν σε ΜΕΘ μόνο αυτοί που είναι υγιείς;

5 Βιώσαμε την "αρτιότητα" του επιστημονικού προσωπικού της συγκεκριμένης κλινικής, που ένας άνθρωπος που ήταν αιμοδυναμικά ασταθής, σηπτικός, με πτώση επιπέδου συνειδήσεως και με κορεσμό στο 60-65% κρίθηκε απο τον καθηγητή οτι δεν συντρέχει κανένας λόγος να μπεί στην πλατφόρμα για ΜΕΘ.

6. Καθηγητής, διοικητής και υποδιοικητής, μου έλεγαν ότι οι εξετάσεις του πατέρα μου ήταν καταπληκτικές, τέλειες, κάτι παραπάνω από καλές δηλαδή. Και μου έλεγαν ότι οι Ιατροί της κλινικής αποφάσισαν ότι ο πατέρας μου πάει καλά. Εδώ αμφισβήτησαν ότι έχει και πνευμονική ίνωση κατά τα λεγόμενα του Καθηγητή, κάτι από το οποίο υποφέρει χρόνια. Τόσο καλές και αναλυτικές εκτιμήσεις έκαναν.

7. Πήρα τηλέφωνο πάνω από 10 φορές τον Καθηγητή και μου είπε ότι δεν τον βάζει σε πλατφόρμα γιατί θα γίνει καλά. Δεν συντρέχει κανένας λόγος. Όταν είδε, μετά από 5 μέρες που τον παρακαλούσαμε γονυπετείς ότι πια είναι ένα βήμα πριν τον θάνατο, έδειξε ένα μικρό ενδιαφέρον και με το πάσο του τον έβαλε σε πλατφόρμα να μπει σε ΜΕΘ.

8. Τελικά ο πατέρας μου έπαθε ανακοπή και τον έβαλαν σε ΜΕΘ στο ίδιο νοσοκομείο, στο Αττικό, τον οποίον διασωλήνωσαν.

Έχω τα πάντα σε μηνύματα και σε κλήσεις (ηχητικά που έστελνα λόγω του ότι δεν είχα το κουράγιο ούτε να γράψω ένα μήνυμα) αλλά και όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά.

Το τι θα κάνω από εδώ και πέρα αγαπητέ Υπουργέ Άδωνι, με κάθε σεβασμό, θα σου πω ότι δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο τον πατέρα μου και την τιμή του.

Όλα στο φως, χωρίς να φοβηθώ κανέναν που θα προσπαθήσει να με βγάλει ψεύτη, διότι στη θέση του πατέρα μου έχουν βρεθεί χιλιάδες άνθρωποι στο παρελθόν. Έχω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα καταθέτω και δημόσια αν χρειαστεί. Όπως και τα ακριβή ονόματα των Ιατρών.»

