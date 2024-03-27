Βουλή - Τριαντόπουλος: Λάσπη, fake news και προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας από την αντιπολίτευση

Κατηγορηματικά διέψευσε ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, τους ισχυρισμούς ότι ο ίδιος είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαμόρφωση του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών, χαρακτηρίζοντας τους «εντελώς αβάσιμους». Τόνισε ότι η παρουσία του στην περιοχή είχε μόνο συντονιστικό ρόλο, ενώ οι αρμόδιοι που συμμετείχαν στο συντονιστικό αποφάσισαν για τις παρεμβάσεις που έγιναν.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των Τεμπών ως «διευρυμένη προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας χωρίς ίχνος μέτρου και ορίου».

Στην παρέμβαση του, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή, ο κ. Τριαντόπουλος απέρριψε τις κατηγορίες για προσπάθεια συγκάλυψης του τραγικού δυστυχήματος από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «παραπλάνηση, αναπαραγωγή fake news και ψέματα, με αναπόδεικτα σενάρια και λάσπη με πολιτικό πρόσωπο με μοναδικό στόχο κομματικά οφέλη».

Όπως είπε ο κ. Τριαντόπουλος, «το βράδυ που έγινε το σιδηροδρομικό ατύχημα ήταν μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για όσους βρέθηκαν εκεί και κάθε του αναφορά γίνεται με απόλυτο σεβασμό στα θύματα, στους συγγενείς και στην κοινωνία».

«Χωρίς αμφιβολία, δεν μπορούμε να νιώσουμε στο ελάχιστο τον πόνο των συγγενών των θυμάτων που εκφράστηκε με θυμό και εύλογα ερωτήματα τα οποία θέλουν απαντήσεις και φυσικά δικαιοσύνη.

Πρέπει όλοι να στεκόμαστε απέναντι στον πόνο με σεμνότητα, ταπεινότητα και σκυμμένο κεφάλι, όχι όμως και απέναντι σε όσους τρίτους εργαλειοποιούν αυτό το τραγικό δυστύχημα για πολιτικά οφέλη, όχι όμως απέναντι στην παραπλάνηση, στο ψέμα, στα αναπόδεικτα σενάρια και στη λάσπη με πολιτικό πρόσωπο» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τριαντόπουλος και πρόσθεσε:

«Με την πρόταση δυσπιστίας κορυφώνεται μία διευρυμένη προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας χωρίς ίχνος μέτρου και ορίου. Μία μεθοδευμένη προσπάθεια με στόχο την κυβέρνηση τον κλονισμό της ομαλής πορείας που ακολουθεί η πατρίδα μας.

Προσπαθείτε να χτίσετε ένα αφήγημα περί συγκάλυψης, όταν όλα είναι στη δικαιοσύνη και προχωρούν με χρόνους που απέχουν παρασάγγας από το παρελθόν σας, όταν μέλημα όλων μας είναι να πέσει άπλετο φως για όλα και για όλους. Το δικό σας μέλημα είναι η συνομοσιολογία, η αβάσιμη σεναριολογία, τα fake news, τα ψέματα για να στοχεύσετε προς την κυβέρνηση».

Και ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, συνέχισε: «Για όσους βιάστηκαν να πουν ότι κρύβομαι, είτε από σκοπιμότητα είτε γιατί δε γνώριζαν, να πω ότι εξαρχής αποτέλεσε προσωπική μου επιλογή να απαντώ θεσμικά και έχω πολύ συνειδητά επιλέξει να μην τροφοδοτώ συνεχώς την ατελείωτη παραφιλολογία την αβάσιμη σεναριολογία κάποιων που εργαλειοποιούν τον πόνο.

Οι ισχυρισμοί που αναφέρονται για τη διαμόρφωση του χώρου δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Είναι ισχυρισμοί αντικρουόμενοι που ακόμα και όσοι τρίτοι πολιτικοί ή συνάδελφοι τους εκστομίζουν, αυτοαποκαλούνται μεταξύ τους. Και απέναντι στους αβάσιμους ισχυρισμούς είναι η αλήθεια.

Οι ενέργειες καθορίστηκαν βάσει του ειδικού σχεδίου ανθρώπινων απωλειών από τους αρμόδιους επιχειρησιακούς παράγοντες. Οι λεπτομέρειες έχουν απαντηθεί από αυτούς που είχαν την υπηρεσιακή ευθύνη στο πεδίο, ώστε να προχωρήσουν οι έρευνες, να εντοπιστούν τα θύματα, να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Και ήταν εκεί υπό τον αρμόδιο εισαγγελέα, η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι διασώστες, οι εταιρίες και οι οργανισμοί του σιδηρόδρομου, και όλοι οι αρμόδιοι επιχειρησιακοί παράγοντες για να ανταποκριθούν στη συγκλονιστική αγωνία των συγγενών και να απαντήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτή τη συγκλονιστική αγωνία», επεσήμανε ο κ. Τριαντόπουλος.

Μίλησε ακόμα για «κάποιους που διακινούν ή αναπαράγουν διάφορα σενάρια τα οποία απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα».

«Ναι, βρέθηκα στη Λάρισα λίγες μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, με αρμοδιότητα την κρατική αρωγή, για τον συντονισμό της κρατικής βοήθειας και της στήριξης των οικογενειών των θυμάτων.

Βρέθηκα εκεί ως μέλος κυβερνητικού κλιμακίου με άλλους αρμόδιους γενικούς γραμματείς, σε συνεργασία με άλλους υπουργούς και υφυπουργούς και επισκεπτόμουν τη Λάρισα τις επόμενες λίγες μέρες για τον συντονισμό της κρατικής βοήθειας. Ασχοληθήκαμε με διάφορα διαχειριστικά ζητήματα εκείνων των τραγικών ημερών, όπως μεταξύ άλλων η φιλοξενία των οικογενειών, η συνεργασία τους με δομές και υπηρεσίες, η υποστήριξη τους από ειδικούς, η παρακολούθηση της εξέλιξης των διασταυρώσεων και των αναγνωρίσεων και άλλα δύσκολα ζητήματα, πρωτόγνωρα για εμένα.

Ασχοληθήκαμε από τον συντονισμό τέτοιων θεμάτων μέχρι τη σχηματοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων και τραυματιών. Μέτρα που ανακοινώθηκαν και θεσμοθετήθηκαν για κρατική αρωγή και στήριξη. Αυτό ήταν και είναι το χαρτοφυλάκιο μου. Και τότε και τώρα. Άλλο η κρατική αρωγή, άλλο η Πολιτική Προστασία» ανέφερε ο κ. Τριαντόπουλος.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας επέμεινε ότι η πολιτική του παρουσία εκεί «είχε ως στόχο να συντονίσει την κρατική βοήθεια και να ενημερώνει όποτε χρειάστηκε την κοινή γνώμη για την εξέλιξη της συλλογικής αυτής προσπάθειας, όπως και έγινε με συνεντεύξεις και δηλώσεις του εκείνες τις μέρες ώστε να παρέχει στοιχεία και να ενημερώνει για βασικά δεδομένα μέσα από τη δύσκολη προσπάθεια των αρμοδίων και να ενημερώνει όπου και όποτε χρειάστηκε».

«Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο», είπε και επιτέθηκε σε όσους αμφισβητούν τα στοιχεία.

«Θέλω να υπογραμμίσω ξανά ότι δεν υπήρχαν εντολές, υπήρχαν πρωτόκολλα και προβλεπόμενες διαδικασίες. Δε συμμετείχα στις συνεδριάσεις του συντονιστικού. Το γνωρίζετε αλλά δεν το αναφέρετε. Δεν είδα να αναπαράγονται οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις των εμπλεκομένων. Δεν αναφέρομαι στην εξώδικη απάντηση του πρώην περιφερειάρχη, το γνωρίζετε και αυτό αλλά δε βλέπω να αναπαράγεται το έγγραφο που υπάρχει.

Υπάρχει καμία αναφορά στο όνομα μου ή οπουδήποτε αλλού; Όχι. Και αυτό το γνωρίζετε αλλά τα παραβλέπετε όλα αυτά. Μπροστά στην πολιτική σας σκοπιμότητα διαμορφώνετε και αναπαράγετε fake news. Το κάνετε στα σενάρια της διαμόρφωσης του χώρου και το κάνετε και στα σενάρια για τα ηχητικά στοιχεία που επικαλείστε στην πρόταση δυσπιστίας. Είναι πάγια και σταθερή σας τακτική.

Κύριοι συνάδελφοι που διακινείτε ή αναπαράγεται αυτά τα σενάρια, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω την υποτιθέμενη αλήθεια σας. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω για το εξής:

Η αναζήτηση της αποκαλούμενης αλήθειας μέσα από σενάρια, συνωμοσίες και μη στοιχειοθετημένες εικασίες, που στον βωμό του πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους μετατρέπονται σε επικοινωνιακές βεβαιότητες, δεν συνιστούν σεβασμό απέναντι το μέγεθος της τραγωδίας. Απέναντι στη λογική και την αλήθεια, απέναντι τους ίδιους συγγενείς των θυμάτων, απέναντι στη ίδια τη δικαιοσύνη και φυσικά απέναντι στους θεσμούς και τη δημοκρατία», υπογράμμισε ενώ συνέχισε στο ίδιο καταγγελτικό ύφος, καταλογίζοντας πολιτικές σκοπιμότητες με στόχο τη καρέκλα της εξουσίας.

«Για μένα η καρέκλα δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι αυτοσκοπός. Για εσάς που διακινείτε και αναπαράγεται αυτά τα σενάρια, η καρέκλα είναι ο στόχος. Για εσάς η ανερυθρίαστη κατηγορία αποτελεί απλώς ένα μέσο για να φτάσετε στη καρέκλα. Επιστρατεύεται ότι μπορείτε χωρίς μέτρο, ήθος, όρια, αρκεί να φτάσετε εκεί. Αυτό κάνετε και τώρα με ξεκάθαρη πολιτική στόχευση στο πρόσωπο μου, στη ΝΔ, τη κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Παρ όλη την πολιτική στόχευση θα συνεχίσω να πορεύομαι με το ίδιο ήθος, τον ίδιο κώδικα αξιών, με απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, που είναι εκείνη που θα ρίξει φως σε όλα, όπως το θέλουμε όλοι μας, με μέριμνα το σύνθημα του πρωθυπουργού ποτέ ξανά, να γίνει πραγματικότητα», ανέφερε.

Σε παρέμβαση του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, επέμεινε ότι δε δόθηκαν επαρκείς και σαφείς απαντήσεις σχετικά με την ευθύνη του σε ότι αφορά το ζήτημα της διαμόρφωσης του χώρου.

«Οι αρμόδιοι που συμμετείχαν στο συντονιστικό αποφάσισαν για τις παρεμβάσεις και τις διαμορφώσεις του χώρου. Συμμετείχα στο συντονιστικό; Όχι. Το γνωρίζετε αλλά δεν το αναφέρετε. Διαμόρφωσαν το χώρο όπως οι ίδιοι έκριναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις ανάγκες που υπήρχαν. Προχώρησαν σε ενέργειες για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το πραγματικά δύσκολο επιχειρησιακά έργο τους. Εσείς δεν το πιστεύετε αυτό και θεωρείτε ότι όσοι επιχειρησιακοί ήταν εκεί δούλευαν όλη την ημέρα για να κρύψουν κάτι. Για να κρύψουν τι; να συγκαλύψουν τι ακριβώς. Αυτό ακόμα δε μας το έχετε εξηγήσει, δε μας το έχετε αποκαλύψει.Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν συμφωνείτε με τη λογική οπότε ας περιμένουμε όλη τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της» απάντησε ο κ. Τριαντόπουλος.

Ο κ. Καλαματιανός επέμεινε να ξεκαθαρίσει ποιους εννοεί επιχειρησιακούς, υποστηρίζοντας ότι «ο προϊστάμενος της πυροσβεστικής τον έχει διαψεύσει και είπε ότι ποτέ δεν έδωσε εντολή για εκχωμάτωση του χώρου και μεταφορά 300 κυβικών που υπάρχει η καταγγελία».

«Άρα ποιους εννοείτε; Και όταν μιλάτε για δικαιοσύνη, εσείς είστε έτοιμος να πάτε κατευθείαν στη δικαιοσύνη; Το αποδέχεστε;» ανέφερε ο κ. Καλαματιανός

«Υπάρχει κάποιο στοιχείο κάποια αναφορά στο όνομα μου; Αναφερθήκατε στο συντονιστικό. Γνωρίζετε ποιοι συμμετείχανε; Μπορεί οι αλήθειες να μην ανταποκρίνονται στο αφήγημα σας αλλά θα πρέπει να ακουστούν οι αλήθειες. Στο συντονιστικό συμμετέχουν, συμμετείχαν συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται επιχειρησιακά στελέχη που αποφάσισαν για την διαμόρφωση του χώρου. Κανείς δεν προβλέπεται ούτε από διαδικασίες ούτε από πρωτόκολλα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε επειδή δεν εξυπηρετεί το αφήγημα σας», απάντησε ο κ. Τριαντόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.