Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ υπερψηφίζει, όπως κάνει πάντα με το δικό του σκεπτικό, την πρόταση μομφής

«Το ΚΚΕ υπερψηφίζει, όπως είναι αυτονόητο και όπως κάνει πάντα με το δικό του σκεπτικό, την πρόταση μομφής που έχει κατατεθεί προς την κυβέρνηση της ΝΔ. Δε μένει, όμως, μόνο σε αυτό. Καταθέτουμε και στη Βουλή τη μομφή που καταθέτουμε καθημερινά μαζί με τον λαό, τη νεολαία, το εργατικό - λαϊκό κίνημα στους αγώνες που αναπτύσσονται ενάντια στην πολιτική αυτής της κυβέρνησης και τις συνέπειές της» τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή.

«Μομφή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και όχι μόνο μία, αλλά πολλές μομφές», σημείωσε. Εξήγησε ότι «η μομφή του ΚΚΕ αφορά το έγκλημα των Τεμπών και την άθλια προσπάθεια συγκάλυψης. Επίσης, το ΚΚΕ καταθέτει μομφή στην κυβέρνηση γιατί εμπλέκει πιο βαθιά τη χώρα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί έχει στείλει τη φρεγάτα "Ύδρα" στο στόμα του λύκου, γιατί φορτώνει στον λαό τα βάρη της ακρίβειας, αλλά και για το έγκλημα που πάει να διαπράξει στη ΛΑΡΚΟ, για το νόμο - έκτρωμα για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Υγείας, για την πολιτική στην αγροτική παραγωγή».

«Μομφή για όλη σας την πολιτική από την αρχή μέχρι το τέλος και επιπλέον γα την αλαζονεία σας, τη διαπλοκή, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών που επιχειρείτε», είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην τραγωδία των Τεμπών είπε «μομφή για το έγκλημα των Τεμπών και την άθλια, αποκρουστική, κατάπτυστη προσπάθεια συγκάλυψής του» είπε και έκανε λόγο για «συγκάλυψη από τότε που η κυβέρνηση έτρεξε να μπαζώσει τον χώρο του εγκλήματος και να μοντάρει - ή όποιος το έκανε - τα υλικά των συνομιλιών, μόνο και μόνο για ενισχυθεί το αφήγημα περί αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους και να πει ότι φταίει μόνο ένας σταθμάρχης».

«Θέλατε να κρύψετε την πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια και τις ζωές των ανθρώπων, μια πολιτική την οποία έχετε υπηρετήσει τόσο εσείς όσο και προηγούμενες κυβερνήσεις, μια πολιτική που ακολουθείται σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες ακόμα και τις πιο ανεπτυγμένες» σημείωσε, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα.

Είπε ότι η κυβέρνηση έκανε συγκάλυψη και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής με την άρνηση κλήτευσης σημαντικών μαρτύρων, το άρον-άρον κλείσιμο των εργασιών της, την ώρα που είχε διαβιβαστεί η δικογραφία από τη Δικαιοσύνη, και με το «πόρισμα της ντροπής, το εγχειρίδιο της συγκάλυψης που καταθέσατε μόνοι σας και όπου δεν εντοπίζετε καμία ποινική και πολιτική ευθύνη για το έγκλημα».

Σημείωσε ότι εκτός από την τακτική της συγκάλυψης, υπάρχει και ο «νόμος της συγκάλυψης ο περιβόητος νόμος περί "ευθύνης υπουργών" που επιτρέπει στον κ. Καραμανλή και τους άλλους να μην δικάζονται από την Δικαιοσύνη, όπως κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα, ενώ έχουν κατατεθεί μηνύσεις εναντίον τους από τους συγγενείς των θυμάτων».

Υπενθύμισε ότι όταν το ΚΚΕ πρότεινε στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος, όλα τα άλλα κόμματα, απέρριψαν την πρόταση «γιατί ο καθένας θέλει να προστατεύει τους δικούς του υπουργούς».

Πρόσθεσε ότι «και η κυβέρνηση και η συναινετική αντιπολίτευση αθωώνουν την πολιτική που οδήγησε στο έγκλημα».

Ο κ. Κουτσούμπας απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι «αναφέρεται αρνητικά για την Εξεταστική Επιτροπή επειδή διερεύνησε ευθύνες από το 1997 όταν ξεκίνησε η διαδικασία "απελευθέρωσης" των σιδηροδρομικών μεταφορών και του τεμαχισμού του ΟΣΕ» και επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι θέση του ΠΑΣΟΚ «από την πρώτη στιγμή ήταν να ελεγχθούν οι κ. Καραμανλής και Σπίρτζης μονάχα για την οικονομική ζημιά που έκαναν στην ΕΕ και όχι για το έγκλημα, λες και αυτό είναι που καίει τους συγγενείς και τον κόσμο όσον αφορά τα Τέμπη. Αν ζημιώθηκε οικονομικά η ΕΕ».

Υπογράμμισε ότι «προφανώς σήμερα η κυβέρνηση είναι περισσότερο στριμωγμένη και αυτό οφείλεται και στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων και στη λαϊκή πίεση και στην Εξεταστική Επιτροπή και στη μεγάλη, εμβληματική στιγμή της πανεργατικής απεργίας στις 28 Φλεβάρη, ένα χρόνο ακριβώς από το έγκλημα, την οποία εσείς του ΠΑΣΟΚ με τη συνδικαλιστική σας ηγεσία στη ΓΣΕΕ κάνατε τα πάντα για να την υπονομεύσετε και αποτύχατε παταγωδώς».

Ο κ. Κουτσούμπας, τόνισε, ότι απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ το ΚΚΕ «δεν αναγνωρίζει κανένα αντιπολιτευτικό ρόλο στην παρέα των κομμάτων της αμαρτωλής και ξεπεσμένης σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή, στο "παρεάκι" του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης Ελευθερίας που κατέθεσαν τη συγκεκριμένη πρόταση».

«Τον πραγματικό αντιπολιτευτικό ρόλο τον αναγνωρίζουμε μόνο στον ίδιο τον ελληνικό λαό και τη νεολαία, στο κίνημά τους και στους φορείς τους. Αυτοί είναι που καταθέτουν κάθε μέρα την μόνη αποτελεσματική, ουσιαστική, γνήσια και ειλικρινή μομφή. Είναι η μόνη που έχει πραγματικό αντίκρισμα, γιατί είναι η μόνη που έχει ήδη καταφέρει να στριμώξει την κυβέρνηση και αύριο είμαστε σίγουροι ότι θα τη στριμώξει ακόμα πολύ περισσότερο. Εκεί καταθέτουμε και εμείς όλες μας τις δυνάμεις» είπε, σημειώνοντας ότι από αυτή τη λαϊκή μομφή τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας είναι απόντα στην καλύτερη περίπτωση, ενώ στην πιο συνηθισμένη είναι «απέναντι ακριβώς γιατί η πολιτική γραμμή σας, στα βασικά ζητήματα είναι ίδια ή παρόμοια με αυτή της ΝΔ».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη «μνημειώδη πρόταση για τους διεθνείς παρατηρητές στις επόμενες εκλογές που θα μας σώσουν από την νοθεία», σημειώνοντας ότι «έδωσε πάσα στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για να εκτρέψει τη συζήτηση από πρόταση δυσπιστίας και όσα αυτή αφορά, στο αν και ποιος αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα».

«Δεν ξέρουμε τι να πούμε πια… Το μόνο σίγουρο είναι πως αν δεν υπήρχε ο κύριος Κασσελάκης, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε οπωσδήποτε να τον εφεύρει…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε, ακόμα, ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν στην Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την επιστολική ψήφο, παρά τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ για τον κίνδυνο παράδοσης προσωπικών δεδομένων, ενώ τελικά «για άλλους λόγους φυσικά, κι αφού είχατε γίνει βούκινο, αλλάξατε την ψήφο σας στην Ολομέλεια».

Υπενθύμισε ότι ομοίως απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ «να μην διορίζεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δηλαδή να μην είναι άμεσα ελεγχόμενη από αυτές, αλλά να εκλέγεται από το σώμα των δικαστών, όπως άλλωστε ζητάνε και οι ίδιοι».

Είπε ότι από την πρόταση δυσπιστίας τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας «προσπαθούν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στον συγκεκριμένο χώρο», ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ «αρπάζει την ευκαιρία, για να επαναφέρει το ψευτοδίλημμα περί σταθερότητας ή αστάθειας. Να εκβιάσει τον λαό ενόψει των ευρωεκλογών, ώστε να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο του που, από ότι φαίνεται, έχουν αποφασίσει να της δώσουν αρκετοί από όσους της έδωσαν εκείνο το περιβόητο 41% πέρσι το καλοκαίρι».

Σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση δε θα το πετύχει» καθώς η «λαϊκή δυσαρέσκεια θα δυναμώσει κι άλλο», ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε, καταλήγοντας στην ομιλία του:

«Ο μόνος τρόπος για να πιάσει πραγματικά τόπο, είναι με την ψήφο στο ΚΚΕ. Στον μόνο πραγματικό, στρατηγικό αντίπαλο αυτής της κυβέρνησης. Αυτή την ψήφο φοβάται το σάπιο αυτό σύστημα, αυτή την ψήφο φοβάται η κυβέρνηση της ΝΔ, γιατί είναι η μόνη ψήφος που αμφισβητεί όλες τις βασικές επιλογές της.

Η μόνη που θα γίνει δύναμη στον δρόμο, στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, στους αγώνες του λαού μας, που μπορούν να τους στριμώξουν, να πετύχουν ο λαός μας νίκες, και η νεολαία μας, να ανοίξουν τελικά έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Σ' αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο του αγώνα για μια πραγματική, ριζική αλλαγή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

