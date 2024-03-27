«Η δικαιοσύνη ήταν με δεμένα χέρια επί μήνες, ενώ «κάποιοι» λίγες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη έβαζαν χέρι στο ηχητικό υλικό και το διοχέτευαν σε φιλικό μέσο ενημέρωσης για να διαχειριστούν επικοινωνιακά με τον πιο χονδροειδή τρόπο το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους και μόνο», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του με την οποία σχολίασε τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Τόνισε πως ο υπουργός Δικαιοσύνης «αποκάλυψε ότι τον Ιούλιο του 2023 όταν και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου ενημερώθηκε από τον ανακριτή ότι ο νόμος δεν του επέτρεπε να ακούσει και να ενσωματώσει στη δικογραφία τις επίμαχες συνομιλίες των υπαλλήλων του ΟΣΕ.Μάλιστα χρειάστηκε - όπως μας πληροφόρησε - να φέρει κατεπείγουσα διάταξη για να καταστεί αυτό εφικτό».

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που ομνύει στην απόδοση δικαιοσύνης χωρίς εξαιρέσεις, εκτίθεται καθημερινά όλο και περισσότερο».

Πηγή: skai.gr

