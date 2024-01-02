Ποδαρικό με μεταρρυθμίσεις στο Μέγαρο Μαξίμου - Τι σχεδιάζεται για το 2024

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μετά τη σύντομη εορταστική ανάπαυλα, η κυβέρνηση επιστρέφει επί τω έργω, δρομολογώντας όλα τα ανοιχτά νομοθετικά ζητήματα που εκκρεμούν από το 2023 και σχεδιάζονται για το 2024. Το πρώτο κυβερνητικό ραντεβού της νέας χρόνιας δόθηκε για σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού στις ευρωεκλογές, αλλά παράλληλα να τρέξουν και οι υπόλοιπες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει καταγεγραμμένες η κυβερνητική ατζέντα για τις αρχές του νέου έτους.

Αναφορές στην επιστολική ψήφο και τη συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές, περιελάμβανε και το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους απόδημου Έλληνες μέσω της εφημερίδας «Εθνικός Κήρυκας». Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους Έλληνες του εξωτερικού ως «πρεσβευτές της μητέρας-πατρίδας» και «ζωντανά κύτταρα του Ελληνισμού», υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν «αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας». Σε ότι αφορά δε, τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου, από τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος είναι «όλοι να έχουν φωνή για όσα συμβαίνουν στον τόπο, χωρίς έξοδα και ταλαιπωρία».

Σταθερό και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα της κυβέρνησης και για το 2024 παραμένει η μεταρρυθμιστική πολιτική για την οποία έχει δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει εντός της δεύτερη τεραετίας, θέτοντας στο επίκεντρο τον πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητάς του.

Σε αυτό το πλαίσιο εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, το οποίο – μαζί με την παράλληλη ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου- αποτελεί κορωνίδα για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Το Μέγαρο Μαξίμου άλλωστε, αναμένει και επενδύει πολλά στην «αλλαγή σελίδας» στην ανώτατη εκπαίδευση, εναρμονιζόμενη με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να ανοίξει σειρά προοπτικών, για το σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομία, τους φοιτητές αλλά και τους επιστήμονες που θα πιστέψουν και θα δουλέψουν γι' αυτή.

Ταυτόχρονα από τις πρώτες μέρες του έτους αναμένεται να «τρέξει» και το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, εντός και εκτός γηπέδων, με ορόσημο την 12η Φεβρουαρίου, οπότε έχει οριστεί να επιστρέψουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται και η εμβληματική μεταρρύθμιση – όπως τη χαρακτήρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στον Δικαστικό Χάρτη της χώρας με τροποποιήσεις τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μία μεταρρύθμιση που στοχεύει να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, να εμφυσήσει στους πολίτες την πεποίθηση ότι θα βρίσκουν το δίκιο τους χωρίς να μπλέκουν σε αργόσυρτες ποινικές διαδικασίες αλλά και να διαβεβαιώσει ότι η τιμωρία θα είναι αντίστοιχη της παρανομίας. Σκοπός της κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι να αναμορφώσει συνολικά το ποινικό σύστημα που επί δεκαετίες στη χώρα και σε ότι αφορά τις ποινές αλλά και ως προς την ταχύτητα της απονομής της Δικαιοσύνης και την αξιοπιστία των ποινικών διαδικασιών.

Στην υγεία την ίδια ώρα, μετά τις μισθολογικές αυξήσεις και τις αυξήσεις στις εφημερίες των γιατρών και των νοσηλευτών, εντός του '24 δρομολογούνται και οι επιμέρους αλλαγές στα δημόσια νοσοκομεία με στόχο διοικητικές και λειτουργικές αλλαγές που θα αλλάξουν τον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά έχει οριστεί στις 10 Ιανουαρίου, κατά το οποίο αναμένεται να ξεχωρίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την αυτοματοποιημένη κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων, ρύθμιση η οποία δεν αποκλείεται να έχει και αναδρομική ισχύ.

