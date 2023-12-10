O Ποινικός Κώδικας και ο δικαστικός χάρτης κυρίαρχα θέματα στην γενική συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Κατά τις εργασίες της σημερινής 38ης γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) κυριάρχησαν τα επίκαιρα θέματα των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, καθώς και ο νέος δικαστικός χάρτης.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα. Ωστόσο, παρατηρήσεις και διαφωνίες επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου εξέφρασαν, ο πρόεδρος της ΕΕΕ Ευάγγελος Μπακέλας και ο σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θεόδωρος Μαντάς, όσο και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων κατά την διάρκεια των χαιρετισμών τους.

Αναλυτικότερα, ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε ότι δεν μπορούμε να μην κάνουμε αλλαγές στην ατιμωρησία που επικρατεί, πρέπει να προστατέψουμε τα θύματα και δεν μπορεί να μη φυλακίζεται κανείς τελικά, ενώ ανέφερε ότι ακόμη και για τον τρομοκράτη δεν μπορεί να ερευνηθεί εάν έχει μετανιώσει για να αποφυλακιστεί, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα αυτή το Δικαστικό Συμβούλιο να το ελέγξει.

Σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση για την ένταξη των Ειρηνοδικών στο βαθμό του Πρωτοδίκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να γίνει και διερωτήθηκε γιατί κάποιοι προβάλλουν αντιρρήσεις, αφού θα έχουν οικονομική αναβάθμιση. Ως προς το νέο δικαστικό χάρτη, ο υπουργός επανέλαβε ότι τα πορίσματα που έχουν κατατεθεί, τόσο της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα και προσέθεσε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δικαστές που να εκδίδουν 5 αποφάσεις το χρόνο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Μπακέλας ανέφερε ότι το Σύνταγμα αποκλείει την ένταξη των Ειρηνοδικών στα Πρωτοδικεία και προσέθεσε ότι 100 περίπου Ειρηνοδίκες ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη σε περίπτωση ένταξης τους στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΕΕ ανέφερε ότι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατατίθενται κάθε χρόνο 147.000 μηνύσεις και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 55.000 μηνύσεις, αλλά παρ΄ όλα αυτά υπάρχει υποστελέχωση στις Εισαγγελίες τόσο από εισαγγελείς όσο και από δικαστικούς υπαλλήλους.

Για το δικαστικό χάρτη ο κ. Μπακέλας εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την προβλεπόμενη κατάργηση 5 Εφετείων, των οποίων η σύστασή τους κρίθηκε αναγκαία, αλλά παράλληλα και για την κατάργησή τους δεν λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές κοινωνικές ανάγκες.

Ως προς τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ο πρόεδρος της ΕΕΕ, επισήμανε ότι οι συχνές παρεμβάσεις, διορθώνουν μεν αστοχίες αλλά προκαλούν προβλήματα στους εφαρμοστές των τροποποιήσεων (σ.σ.: δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους), αλλά ωστόσο παράλληλα διογκώνεται το αίσθημα ανασφάλειας δικαίου.

Αναφερόμενος στην τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει την έκτιση μέρους τις ποινής για μικροαδικήματα, ο πρόεδρος της ΕΕΕ, είπε ότι δεν πρέπει να λησμονείται η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις φυλακές της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Μαντάς, τόνισε ότι ο δικηγορικός κόσμος δεν θα κάνει πίσω στις μονομελείς συνθέσεις των δικαστηρίων που προβλέπει το επίμαχο νομοσχέδιο, καθώς δημιουργούν ανασφάλεια.

Επίσης, ο κ. Μαντάς ανέφερε ότι το βασικό θέμα καθυστερήσεων στην απονομή της Δικαιοσύνης δεν είναι οι αναβολές που ζητούν οι δικηγόροι, αλλά ο χρόνος που απαιτείται από την ημέρα τέλεσης της πράξης μέχρι την ημέρα εισαγωγής της υπόθεσης στο ακροατήριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από το ύψος των ποινών που επιβάλλονται και το χρόνο αποφυλάκισης των καταδικασθέντων. Και διευκρίνισε ότι είναι μικρό το μέρος της ποινής που εκτίεται σε σχέση με την ποινή που επιβάλλεται.

Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιωάννης Βούτας, τάχθηκε υπέρ των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για τη σύνταξη νομοσχεδιών και διαφώνησε στο να συντάσσονται αυτά από ομάδες εργασίας, όπως έγινε εν προκειμένω με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και χωρίς μάλιστα να υπάρχει εισηγητική έκθεση επί του νομοσχεδίου.

Παράλληλα, ο κ. Βούτας διαφώνησε με τη διάταξη εκείνη του νομοσχεδίου που προβλέπει την έκτιση μέρους της ποινής στον τομέα της μικροπαραβατικότητας, καθώς δεν υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή στις φυλακές, όπως επίσης διαφώνησε με τις μονομελείς συνθέσεις των δικαστηρίων, καθώς δεν μπορεί ένας μόνο δικαστής να αποφασίζει για μεγάλα αδικήματα.

Τέλος, χαιρετισμό απηυθύναν ακόμη η πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα και Γεωργία Αδειλίνη, αντίστοιχα, ενώ στις εργασίες της γενικής συνέλευσης παραβρέθηκε και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.