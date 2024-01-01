Δένδιας: «Η Λήμνος διασφαλίζει την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο»

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λήμνο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας γευμάτισε με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας στο στρατόπεδο «ΥΠΛΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ».

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας παρατήρησε ότι «δεν μπορεί η πανηγυρικότητα της μέρας να εκφραστεί πέραν ενός ορίου, γιατί όπως ξέρετε χάσαμε ένα πιλότο μας εδώ και ελάχιστες μέρες και κατά συνέπεια νομίζω ότι θα ήταν άπρεπο στη μνήμη του να έχουμε κάλαντα και όλα αυτά τα οποία υπό κανονικές συνθήκες σημαδεύουν τη μέρα. Αυτό όμως δεν ελαττώνει τη θερμότητα των αισθημάτων και της ευγνωμοσύνης που νιώθω γι' αυτό το οποίο κάνετε, για αυτό το οποίο επιτελείτε».

Παράλληλα, επισήμανε ότι «η Λήμνος διασφαλίζει την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και κατά συνέπεια το έργο σας εδώ είναι έργο πάρα πολύ σημαντικό».

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου και ο διοικητής της 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης (88ΣΔΙ) ταξίαρχος Ιωάννης Κορρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

