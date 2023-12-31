Toν απολογισμό ενός δύσκολου 2023 και το πλάνο για το 2024 που σε λίγες ώρες θα είναι πραγματικότητα αναλύει στο μήνυμά του για το νέο έτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μείζον θέμα της ακρίβειας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ριζική λύση αποτελούν μόνο οι υψηλότερες αποδοχές. Με μέτρα μόνιμα, που θα ισχύουν και μετά τους πρόσκαιρους κλυδωνισμού».

Πιο αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σε λίγο αφήνουμε πίσω το 2023, των δοκιμασιών αλλά και των εθνικών κατακτήσεων. Και υποδεχόμαστε το 2024, των ελπίδων και των νέων διεκδικήσεων. Γιατί, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η περασμένη χρονιά υπήρξε κρίσιμη: έφερε την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα, στις πρώτες θέσεις της ανάπτυξης, με την ανεργία να μειώνεται και το εισόδημα των πολιτών να στηρίζεται και να οχυρώνεται απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια.



Ο καινούργιος χρόνος γίνεται, έτσι, επίλογος ενός κύκλου με στιγμές που κάποτε μας πλήγωσαν. Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται και πρόλογος μιας άλλης εποχής. Με καλύτερους μισθούς, με υψηλότερες συντάξεις, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους. Σε μία πατρίδα της οποίας τα σύνορα θωρακίζονται και οι αμυντικές δυνάμεις εξοπλίζονται. Ενώ η εθνική φωνή ακούγεται, πλέον, ηχηρή στα διπλωματικά και γεωπολιτικά μέτωπα.



Όλα αυτά δεν συνθέτουν έναν απλό απολογισμό, όσο μία χειροπιαστή αλήθεια, που ενσαρκώνει τις μεγάλες ικανότητες του Έθνους μας. Θεμελιωμένες στην εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, την οποία σφράγισαν οι εθνικές εκλογές, αλλά και σε ένα καλά μελετημένο σχέδιο, που μέρα με την ημέρα θα αναβαθμίζει την καθημερινή ζωή, συγκλίνοντας προς την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.



Οι προκλήσεις των καιρών, άλλωστε, είναι εδώ: αναταραχές στον παγκόσμιο χάρτη, κλιματική κρίση, φόβοι οικονομικής ύφεσης σε πολλά κράτη και δεδομένα που ίσως κλονιστούν στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Αχαρτογράφητα νερά, μέσα στα οποία η Ελλάδα καλείται να χαράξει τις δικές της εθνικές επιδιώξεις. Με πρώτη, πιο άμεση, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που ακόμη δυσκολεύει τα νοικοκυριά.



Η πολιτεία, όμως, είναι και θα είναι στο πλευρό τους. Μόνο μέσα στον Δεκέμβριο πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ έγιναν στοχευμένες ενισχύσεις. Υπάρχουν, πλέον, μόνιμες μειώσεις τιμών. Και, ταυτόχρονα, οι έλεγχοι και τα υψηλά πρόστιμα πολεμούν την αισχροκέρδεια. Γιατί μία συλλογική δυσκολία δεν μπορεί να γίνεται ευκαιρία για ασύδοτη κερδοσκοπία.



Επιμένω, ωστόσο, ότι ριζική λύση αποτελούν μόνο οι υψηλότερες αποδοχές. Με μέτρα μόνιμα, που θα ισχύουν και μετά τους πρόσκαιρους κλυδωνισμούς. Και στόχο, όπως έχω πει, το 2027 ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Με αυξήσεις σε 660.000 δημόσιους υπαλλήλους και σε σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχους -χωρίς, μάλιστα, την παρακράτηση του 30% σε αυτούς οι οποίοι επιλέγουν να εργάζονται. Επίσης, το ξεπάγωμα των τριετιών και, βέβαια, την τέταρτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού, τον Απρίλιο.



Πρωτοβουλίες δίπλα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, την Παιδεία και στο Κράτος. Πιο πρόσφατες οι νέες αυξήσεις μισθών στο ΕΣΥ, το πρόγραμμα ανακαίνισης πολλών νοσοκομείων και κέντρων υγείας και η επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους.



Στην εκπαίδευση, πάλι, ένας νέος νόμος δίνει νέα ώθηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά και την ευκαιρία στους νέους μας να σπουδάζουν εδώ αντί στο εξωτερικό, σε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Το ψηφιακό Δημόσιο θα συνεχίσει να υπηρετεί κάθε ανάγκη του πολίτη: από την επικοινωνία και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέχρι την πολιτική προστασία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Με ικανές διοικήσεις, που θα κρίνονται πια αυστηρά για τις επιδόσεις τους.



Καθώς ο στρατηγικός σκοπός μας είναι ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός, γνωρίζω καλά ότι έχουμε να αναμετρηθούμε με ριζωμένες παθογένειες και με την αγκύλωση της γραφειοκρατίας. Με την αδράνεια και τον συντεχνιακό ωχαδερφισμό. Ή την υποτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και το πρόβλημα της αργής απονομής της δικαιοσύνης.



Γι’ αυτό και απαιτείται ένα ορμητικό κύμα αλλαγών. Που σίγουρα θα ξεβολέψει μερικούς, όμως τελικά θα ευνοήσει τους πολλούς.



Δεν αρνούμαι ούτε τις αντιστάσεις του χθες ούτε τις πιθανές αστοχίες στο αύριο. Αλλά δεν θα υποταχθούμε σε αυτές. Πυξίδα μας θα είναι πάντα το ρήμα «προσπαθώ». Στον δρόμο της ανάπτυξης που μεγεθύνει τον δημόσιο πλούτο, με στόχο αυτός να επιστρέφει στην κοινωνία, ώστε η συλλογική ευημερία να γίνεται ατομική προκοπή. Σε μία πατρίδα δίκαιη και περήφανη, που θα αποτρέπει εχθρούς και θα κερδίζει νέους φίλους.



Αλλά και σε μία δημοκρατία που θα γιορτάσει τα 50 χρόνια της πιο ισχυρή από ποτέ. Μετατρέποντας τις ευρωεκλογές της άνοιξης σε βήμα επιβεβαίωσης της πολιτικής σταθερότητας και της προόδου. Και ενισχύοντας μία βαθιά ευρωπαϊκή πολιτική, που έχει αποδείξει ότι φέρνει στη χώρα πόρους και ακτινοβολία. Γιατί είμαστε Ευρώπη και μας αξίζει να γίνουμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα.



Στο «κατώφλι» του νέου χρόνου, λοιπόν, δεν ξεχνάμε τα πολλά που έγιναν, ώστε να εντοπίζουμε τα περισσότερα που πρέπει να γίνουν. Και καθώς τα δύσκολα δείχνουν να περνούν, μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Είναι στο χέρι μας οι επόμενες μέρες να είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι, ώριμοι και αποφασισμένοι.



Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Υγεία και δύναμη σε όλες και σε όλους!».

