Σακελλαροπούλου: Δέχθηκε ευχές της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής ηγεσίας και παιδιών των Χωριών SOS

Τις ευχές των εκπροσώπων της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου ,για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (τα προηγούμενα έτη η καθιερωμένη συνάντηση της 1ης του νέου έτους δεν είχε γίνει λόγω των μέτρων κατά του κορωνοϊού). Στη φετινή συνάντηση τον τόνο έδωσαν 15 παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS.

Εν πρώτοις, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τις ευχές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εν συνεχεία του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Λόγω της απουσίας των κ.κ. Κασσελάκη και Ανδρουλάκη, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής εκπροσωπήθηκαν από την Θεοδώρα Τζάκρη και τον Ανδρέα Σπυρόπουλο αντιστοίχως. Το «παρών» έδωσαν στο Προεδρικό Μέγαρο ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπή του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, όπως και οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και Νίκος Βούτσης.

Ευχές στην Προέδρο της Δημοκρατίας υπέβαλαν ακόμη πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και η υπόλοιπη στρατιωτική ηγεσία. Εκεί ήσαν ακόμη οι νεοεκλεγέντες περιφερειάρχης Αττικής και δήμαρχος Αθηναίων κ.κ. Χαρδαλιάς και Δούκας αντιστοίχως. Επίσης, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, εκπρόσωποι των ορθοδόξων Πατριαρχείων και των άλλων δογμάτων, τέλος, η Γιάννα Αγγελοπούλου.

Παρόντα και 15 παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS, ηλικίας 12 - 13 ετών, τα οποία χάρισαν ένα καραβάκι στην κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου και εκείνη με τη σειρά της, τους έδωσε γούρια για το νέο έτος. Πρόεδρος και παιδιά φωτογραφήθηκαν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Προεδρικού Μεγάρου, με την κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου να εύχεται παραλλήλως στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καλή χρονιά και ειρήνη.

Εν συνεχεία, Πρόεδρος και παιδιά επισκέφθηκαν πεζή την Προεδρική Φρουρά, όπου τους υποδέχθηκε ο διοικητής της, συνταγματάρχης Ηλίας Καρμίρης. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε, εκεί, να πάνε όλα καλά για τον τόπο, ενώ εξήγησε στους ανήλικους επισκέπτες τη λειτουργία της Προεδρικής Φρουράς. Η ιδιότητα και η στολή του εύζωνα ασκεί μεγάλη γοητεία, παρατήρησε εξ άλλου. Η συνάντηση έκλεισε με την κοπή της βασιλόπιτας - το φλουρί κέρδισαν τα Παιδικά Χωριά SOS - ενώ τα παιδιά πήραν αναμνηστικά από την Προεδρική Φρουρά

