Χαρδαλιάς: «Το 2024 ξεκινάμε την πορεία για τον μόνο δρόμο που αξίζει στην Αττική: Μπροστά»

«Η αυγή του 2024 είναι ο πρόλογος μιας νέας σελίδας για τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας» τονίζει σε μήνυμά του ο νέος περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. «Μαζί με τους πολίτες, με τη δύναμη που μας δίνει η ξεκάθαρη και ισχυρή εντολή της κοινωνίας, χαράζουμε για τα επόμενα πέντε χρόνια τον μόνο δρόμο που αξίζει στην Αττική: Μπροστά. Με σχέδιο, σεμνότητα και χωρίς να παρεκκλίνουμε ούτε λεπτό από τους στόχους μας. Καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη, ευημερία, αγάπη και αφθονία σε όλες και σε όλους» υπογραμμίζει σε δήλωσή του.

Το πρωί ο κ. Χαρδαλιάς παραβρέθηκε στην καθιερωμένη πανηγυρική Δοξολογία για το νέο έτος, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υποδέχθηκε στην είσοδο της Μητρόπολης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, μαζί με τον Πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Βαρνάβα Θεοχάρη, τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.

Στη Δοξολογία παραβρέθηκαν, κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Παππάς, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα ως εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος του κόμματος «Σπαρτιάτες» Βασίλης Στίγκας, ο βουλευτής της «Νίκης» Νικόλαος Βρεττός ως εκπρόσωπος του κόμματος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Τραγάκης, Γιώργος Σταμάτης και Ιωάννα Λυτρίβη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζενμπεργκ, ο βουλευτής των «Σπαρτιατών» Αθανάσιος Χαλκιάς, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάππα-Χριστοδουλέα, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μαρία Γκανέ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, οι Αρχηγοί των γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποί τους, ανώτατοι αξιωματικοί, περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και ξένων δογμάτων κ.ά.

Αμέσως μετά το πέρας της Δοξολογίας, ο περιφερειάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για τη διατύπωση των καθιερωμένων πρωτοχρονιάτικων ευχών στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

