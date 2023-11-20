Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Πολάκη για την ανάρτηση αναφορικά με τη χορήγηση αντι-ιικού φαρμάκου στην Σία Αναγνωστοπουύλου το 2022 εξαπέλυσε και ο πρώην υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
«Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο ο κ. Πολάκης, έχουν μια εσωκομματική κόντρα, αυτό δεν με ενδαφέρει καθόλου» είπε ο κ. Πλεύρης χαρακτηρίζοντας την ανάρτηση χυδαία, καθώς αποκαλύπτει απόρρητα ιατρικά στοιχεία της κ. Ανανωστοπούλου, τη στιγμή μάλιστα που ο κ. Πολάκης είναι γιατρός και έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Υγείας.
Αφού διέψευσε αυτό που ισχυρίστηκε ο κ. Πολάκης λέγοντας ότι «εγώ δεν επικοινώνησα ποτέ μαζί του όσο ήμουν υπουργός παρά μόνο στα θέματα τα κοινοβουλευτικά», είπε: «Τα αντιικά φάρμακα είχαν την εξής διαδικασία για να καταλάβετε πόσο ανόητο είναι αυτό που λέει ο κ. Πολάκης, που τα λέει με την ανοχή του κ. Κασσελάκη. Για την κ.Αναγνωστοπούλου όπως και για όλους τους ασθενείς γινόταν συνταγογραφηση από γιατρό και η επιτροπή ενέκρινε αν πληρούσαν τα κριτήρια σε διαδικασία που ολοκληρωνόταν σε 24 ώρες. Η κ. Αναγνωστοπουλου προς τιμή της ακολούθησε τη διαδικασία όπως όλοι οι πολίτες».
«Ο κ. Πολάκης λέει ανοησίες, όλα γινονταν βάσει επιτροπής. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη με κριτήρια. Είναι ψεύτης και συκοφάντης ο κ. Πολάκης, που λειτουργεί ως μπροστινός του κ. Κασσελάκη. Όπως γινόταν επί Τσίπρα, έβγαινε ο Πολάκης και έβριζε και υπηρχε ανοχή, τώρα έχει την ανοχή του κ. Κασσελάκη» πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.
«Είναι γιατρός και επιλέγει να επιτεθεί στην κ. Αναγνωστοπούλου σε θέμα που σχετίζεται με την υγεία της. Δεν είναι ελεεινός ο άνθρωπος;» είπε και πρόσθεσε: «Τα αντι-ικα δεν ήταν ό,τι γουστάρει ο Πολάκης ή Πλεύρης. Υπήρχαν κριτήρια. Ειναι χυδαίο αυτό που υπονοεί και για μένα, ότι καθόμουν σε μια καρέκλα και έβλεπα τις αιτήσεις και έλεγα ότι αυτός δεν θα πάρει επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ».
