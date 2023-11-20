Νέες τουρκικές προκλήσεις: «Στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά και νησίδες που αμφισβητείται η κυριαρχία τους»

Λίγες ημέρες πριν από την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου, ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού αμφισβητεί με δηλώσεις του την κυριαρχία ελληνικών νησιών και κατηγορεί την Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση.

Οι δηλώσεις δημοσιοποιήθηκαν στην Τουρκία τόσο από δημοσιεύματα, όσο όμως και από βίντεο.

Μεταξύ άλλων, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερζουμέντ Τατλίογλου δήλωσε ότι «στο αιγαίο υπάρχουν νησιά που αμφισβητείται η κυριαρχία τους και η κυριότητά τους», πως «οι Έλληνες με επισκέψεις σε κάποια νησιά προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως δικά τους», ότι «οι Έλληνες στρατιωτικοποίησαν 19 από τα 23 νησιά με με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» και πως «το ελληνικό ναυτικό αυξάνει την ισχύ του. Πρέπει να αποκτήσουμε νέα πλοία».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τατλίογλου: «Με την Ελλάδα υπάρχουν οκτώ βασικά προβλήματα. Επτά από αυτά αφορούν το Ναυτικό. Τα προβλήματα τα βλέπετε στη διαφάνεια. Αντί να επιλύσει αυτα τα προβλήματα, η Ελλάδα πραγματοποιεί ενέργειες που αυξάνουν την ένταση. Η Ελλάδα αντί να επιλύσει τα ζηYπάρχουν τα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.. Αυτά τα νησιά είναι 23. Δέκα εννέα από αυτά η Ελλάδα τα έχει στρατιωτικοποιήσει. Όπως ξέρετε υπάρχουν νησιά και βραχονησίδες μας στο Αιγαίο που αμφισβητείται η κυριαρχία τους και η κυριότητα τους. Σε αυτά τα νησιά, οργανώνουν επισκέψεις σαν να είναι δικά τους, Επιχειρούν να τα παρουσιασουν ως δικά τους. Όταν βρουν την ευκαιρία επιχειρούν να εφαρμόσουν τη δική τους στρατηγική. Η Ελλάδα το 2020 στα δυτικά επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Προσπαθεί να στείλει το εξής μήνυμα όταν βρω την κατάλληλη ευκαιρία και στο Αιγαίο θα επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα στα 12 μίλια. Εν κατακλείδι η Ελλάδα επιχειρεί να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή. H Eλλάδα εδώ πριν είχε λιγότερα πλοία σε σχέση με το δικό μας επίπεδο. Τώρα έφτασε στο ίδιο επίπεδο. Άρα έχουμε ανάγκη απο νέα πλοία, διάφορες πλατφόρμες».

Εν τω μεταξύ Τούρκοι αναλυτές ανέφεραν πως «δεν θα επιτέψουμε οι Έλληνες να αποκτήσουν αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο», ενώ επανέρχονται τα σενάρια αγοράς ρωσικών μαχητικών.

Ο ακαδημαϊκός Μεσούτ Χακί Τζασίν δήλωσε: «Απέναντι μας έχουμε μια Ελλἀδα που προκαλεί. Σε λίγα χρόνια επιχειρεί να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή. Κι αυτό το κάνει με τις εντολές των ΗΠΑ. Η Τουρκία δεν μπορεί να το επιτρέψει αυτό. Ο τουρκικός λαός δεν μπορεί να επιτρέψει η Ελλάδα να βγάλει το σπαθί της στους αιθέρες του Αιγαίου. Ίσως η Γερμανία το βλέπει αυτό. Κι όπως είπε ο πρόεδρος μας. Αν δεν μας δώσουν αυτά (Eurofighter), εμείς θα τα πάρουμε απο αλλού. Έχουμε χρήματα».

«Δηλαδή τι άλλο; Μήπως τα Su-57; Aς δείξουμε αυτό το αεροπλάνο. Ποια είναι η θέση των Su-57, τα χαρακτηριστικά; Θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική;» ρώτησε η δημοσιογράφος του CNN Turk.

«Το ρωσικό μαχητικό Su-57 έχουν κάποια ίδια συστήματα. Έχουν εκπληκτική αεροδυναμική όπως και μηχανή» απάντησε ο Τζασίν.

Πηγή: skai.gr

