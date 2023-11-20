Αναγνωστοπούλου: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται - Σαν να γίνεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών

«Δεν μπορώ και δεν θα πω τίποτα, απορώ πώς έχει βγει και τι έχει πει ο καθένας και το τι είπε σε μία προσχεδιασμένη προδιάσκεψη. Δεν έχει βγει καμία απόφαση την οποία εγώ μπορώ να κοινοποιήσω», τόνισε η Σία Αναγνωστοπούλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, την επομένη της συνδιάσκεψης της ομάδας Αχτσιόγλου.

Η κ. Αναγνωστοπούλου, αρνήθηκε να διατυπώσει ακόμα και τη δική της θέση, σημειώνοντας πως, «δεν θα πω ούτε τι είπα εγώ σε μία κλειστή συνδιάσκεψη και δεν θα το κάνω για ένα λόγο: έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει τι λέει ο ένας και ο άλλος, ενώ υπάρχουν του κόσμου τα προβλήματα».

«Μετά την ΚΕ και σε ό,τι με αφορά και τις προσπάθειες ενότητας που έχω κάνει, υπάρχει πάρα πολύ αναβρασμός. Έχει χυθεί απίστευτη τοξικότητα, από όλες τις πλευρές, εκτός από την ομάδα Αχτσιόγλου. Η ομάδα αυτή έχει υποστεί του κόσμου τις επιθέσεις και κανείς δε βγήκε να πει κάτι. Γι’ αυτό λέω ότι, δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας να λέει το μακρύ και το κοντό του. Είμαστε σε ένα μεταίχμιο, εγώ, ό,τι προσπάθεια να κάνω βγαίνει και μου πετάει ένα χτύπημα κάτω από τη μέση ο Πολάκης», συμπλήρωσε, εκτιμώντας ότι, «κανείς από την ηγεσία δεν έχει τη διάθεση να κάνει ένα βήμα για τους δεσμούς που έχουν διαρραγεί».

Ερωτηθείσα αν της τηλεφώνησε ο Στέφανος Κασσελάκης, δεν το διέψευσε, είπε ωστόσο πως, «όταν υπάρχει δημόσια δήλωση κάποιου στελέχους, η απάντηση είναι δημόσια. Τα ιδιωτικά τηλέφωνα εμένα δεν μου λένε τίποτα. Θεωρώ ότι, είναι αρμοδιότητα του προέδρου να πάρει δημόσια θέση».

Μίλησε εκ νέου λόγο για «χτύπημα τοξικότητας», σημειώνοντας πως, «δεν ξέρω πώς να εκλάβω όταν γίνεται ένα τέτοιο χτύπημα μία μέρα πριν από τη διάσκεψη».

Σε ερώτημα για το αν η ομάδα Αχτσιόγλου θα αποχωρήσει για να δημιουργήσει κάτι νέο, απάντησε πως «αυτές είναι οι αποφάσεις που δεν παίρνω μόνη μου. Η προσωπική μου γνώμη και η προσπάθειά μου, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη από την ηγετική ομάδα. Και επαναλαμβάνω ότι, η ομάδα Αχτσιόγλου δεν βγήκε με καμία δήλωση εμπρηστική προς κανέναν».

Χαρακτήρισε «προσβλητική και ταπεινωτική» τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και απάντησε ερωτηθείσα αν μπορεί να γίνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο πως, «με τον ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, με την τοξικότητα και τον φόβο μη διαφωνήσεις σε κάτι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Έχει χαθεί αυτό που είχαμε πάντα με τον Τσίπρα. Η τοξικότητα δεν μπορούσε να κυριαρχήσει της συντροφικότητας».

Ερωτηθείσα, τέλος αν «είναι αργά», απάντησε πως, «τα είχα πει πριν με όλους τους τρόπους και όλους τους τόνους. Μπορούν να αποκατασταθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης; Αυτά περί υπονομευτών; Φεύγουν στελέχη συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το πνεύμα που έχει κυριαρχήσει, διαλύεται. Είναι σαν να γίνεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Πηγή: skai.gr

