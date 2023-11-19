Κόντρα Πολάκη - Αναγνωστοπούλου λίγο πριν τη συνεδρίαση της ομάδας Αχτσιόγλου

Κόντρα μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Σίας Αναγνωστοπούλου έχει ξεσπάσει αφότου ο βουλευτής Χανίων και Συντονιστής του κοινοβουλευτικού έργου, Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook, απάντησε στα όσα είχε πει εναντίον του προ ημερών η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτική εκπομπή ότι δε μπορεί η ίδια να αναλάβει θέση συντονιστή στο κόμμα ενώ είναι εκείνος υπερσυντονιστής και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν αποδέχτηκε η ίδια θέση ευθύνης στην Κ.Ο. του κόμματος. Μάλιστα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής της από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη συνοδεύεται από δημοσιεύματα με δηλώσεις της Σίας Αναγνωστοπούλου σε βάρος του αλλά και στα όσα είχε γράψει ο ίδιος το 2022 για το θέμα.

«Δυο πράγματα μπορώ να πω τελικά για τη Σια Αναγνωστοπουλου και αυτά που είπε για μένα και μάλιστα 2 φορες, (φωτο 1-2)

1) Συντρόφισσα Σία Αναγνωστοπούλου, πράγματι "δεν κάνω για επιτελικές θέσεις".

Το απέδειξα και τον Μάρτιο του 2022 όταν μετά τη δημόσια επίθεση μου στον Πλεύρη και τη Γκαγκα, λάβατε αμέσως εσύ και ο σύζυγός σου την αντιική θεραπεία με paxlovid που δικαιούσασταν αλλά δεν σας χορηγούσαν.(φωτο 3-4-5)

2) ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!!!!».

Σία Αναγνωστοπούλου: Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω αν και πότε στάθηκα δίπλα του σε δύσκολες δικές του φάσεις

Με ανάρτησή της μέσω Facebook απάντησε και η Σία Αναγνωστοπούλου στον Παύλο Πολάκη γράφοντας:

«Δεν θα μπω σε προσωπική αντιπαράθεση με τον σ. Πολάκη. Γνωριζόμαστε πολύ καλά και γνωρίζουμε και οι δύο καλά τι σημαίνει πολιτική αντιπαράθεση και τι προσωπική επίθεση. Υ. Γ. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να πω δημοσίως αν και πότε στάθηκα δίπλα του σε δύσκολες φάσεις δικές του.»

Η νέα αυτή κόντρα που έχει ξεσπάσει στο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται καθώς συνεδριάζει σήμερα η ομάδα της Εφης Αχτσιόγλου «6+6», στην οποία ανήκει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

