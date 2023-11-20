Την αντίδραση της Ματίνας Παγώνη προκάλεσε η επίθεση του Παύλου Πολάκη στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου, μετά από κριτική που άσκησε στο πρόσωπό του.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» η κ. Παγώνη είπε για την ανάρτηση Πολάκη, στην οποία ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας αποκάλυπτε το αντιικό φάρμακο που χορηγήθηκε στην Σία Αναγνωστοπούλου και τον σύζυγό της όταν νόσησαν το 2022 με κορωνοϊό: «Ο συνάδελφος ξέφυγε. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Και ο ίδιος ο ασθενής να μην έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να τα πει ο γιατρός αυτά» .

«Νομίζω ότι το κατάλαβε και αυτός ότι έχει ξεφύγει. Δεν μπορούν να εκτίθενται άτομα είτε πέρασαν είτε δεν πέρασαν covid. Αυτό το λάθος δεν έπρεπε να γίνει για έναν παραπάνω λόγο γιατί ήταν αναπληρωτής υπουργός. Ξέρει ότι αυτά δεν μπορούμε να τα συζητάμε και να τα εκθέτουμε» συνέχισε η Ματίνα Παγώνη.

«Νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι ξέφυγε γιατί αυτό δεν κάνει καλό ούτε στους ασθενείς, ούτε στους υπουργούς» πρόσθεσε και αποκάλυψε ότι έχουν γίνει αποδέκτες μηνυμάτων στα οποία φαίνεται από την ανάρτηση Πολάκη η εικόνα «μην δώσετε το φάρμακο στην Σία επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ και μεσολάβησε ο Πολάκης».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη το Σάββατο

