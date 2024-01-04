Το 2024 βρίσκει τη χώρα μας σε ισχυρή θέση σε οικονομικό, πολιτικό και διεθνές επίπεδο. Το αξιόχρεο της Ελλάδας έχει πλέον αποκατασταθεί με την ανάκτηση της επενδυτικής της βαθμίδας από μια σειρά διεθνών οίκων αξιολόγησης, η χώρα μας είναι «πρωταθλήτρια» στην ανάπτυξη, τις εξαγωγές, στο ρυθμό μείωσης ανεργίας και ιδιαίτερα στις γυναίκες και τους νέους – δύο δείκτες που για χρόνια μας πλήγωναν πολύ- και στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

660.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν μέσα στο 2024 μια ενίσχυση του εισοδήματός τους που μεσοσταθμικά φτάνει τα 1.476 ευρώ για φέτος, αυξάνονται κατά 3% οι συντάξεις σε σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και καταργείται η παρακράτηση του 30% σε όσους συνταξιούχους επιλέγουν να εργάζονται, αυξάνεται κατά 1000 ευρώ το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά

Υπογράμμισε ότι «660.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν μέσα στο 2024 μια ενίσχυση του εισοδήματός τους που μεσοσταθμικά φθάνει τα 1.476 ευρώ για φέτος, αυξάνονται κατά 3% οι συντάξεις για σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και καταργείται η παρακράτηση του 30% σε όσους συνταξιούχους επιλέγουν να εργάζονται, αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά». Έδωσε στη συνέχεια κι άλλες παραμέτρους ενισχύσεων όπως το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες ίσο με τον κατώτατο μισθό, για εννέα μήνες αλλά και η μείωση του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που ασφαλίζονται από φυσικές καταστροφές και η μονιμοποίηση απαλλαγής των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, η άρση του παγώματος των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα και η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 12 δισέκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και η αύξηση των δαπανών στην παιδεία και την υγεία κατά 736 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό.

Αναφορικά με τον μίνι ανασχηματισμό ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός έχει το προνόμιο των διορθωτικών αλλαγών με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθώς όπως έχουμε πει όλοι κρίνονται.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήρε το έργο του προκατόχου του υπουργείου Προστασίας, Γιάννη Οικονόμου.

Ερωτηθείς για το αν υπήρχαν αρρυθμίες στο κυβερνητικό έργο, ο κ Μαρινάκης απάντησε ότι «γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται αλλαγές στα κυβερνητικά σχήματα, είναι ανάγκη να τρέξουμε πιο γρήγορα για την υλοποίηση του προγράμματός μας και γι΄αυτό αξιολογούνται όλοι».

Αναφορικά με την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Συρίγου, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η Συνθήκη της Λωζάνης αποτελεί το στέρεο διεθνές νομικό θεμέλιο, πάνω στο οποίο βασίζεται η ρύθμιση όλων των σχέσεων της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή από ανθρώπου με εμπειρία για να μην παρερμηνεύονται οι δηλώσεις τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα, αναφερθείς στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «ο κ. Κασσελάκης ίσως προσβλέπει σε μια συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο».

Όλα αυτά όμως, χάρη στις πολιτικές της Κυβέρνησης δεν μένουν απλοί οικονομικοί δείκτες αλλά μεταφράζονται σε ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, στήριξη των πιο ευάλωτων και των κρίσιμων κρατικών υποδομών.

Όλα αυτά όμως, χάρη στις πολιτικές της Κυβέρνησης δεν μένουν απλοί οικονομικοί δείκτες αλλά μεταφράζονται σε ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, στήριξη των πιο ευάλωτων και των κρίσιμων κρατικών υποδομών.

Έτσι λοιπόν, 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν μέσα στο 2024 μια ενίσχυση του εισοδήματός τους που μεσοσταθμικά φτάνει τα 1.476 ευρώ για φέτος, αυξάνονται κατά 3% οι συντάξεις σε σχεδόν 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και καταργείται η παρακράτηση του 30% σε όσους συνταξιούχους επιλέγουν να εργάζονται, αυξάνεται κατά 1000 ευρώ το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά, οι νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες θα έχουν πλέον επίδομα μητρότητας ίσο με τον κατώτατο μισθό για 9 μήνες.

Επιπλέον, μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για τις κατοικίες που ασφαλίζονται από φυσικές καταστροφές, μονιμοποιείται η απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, αίρεται το πάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα, ενώ υλοποιούνται επενδύσεις ύψους 12 δισ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και αυξάνονται οι δαπάνες στην Παιδεία και στην Υγεία κατά 736 εκ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό.

Η αυξημένη αυτή δυναμική μας υπαγορεύει όχι μόνο να στοχεύσουμε στην περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος όλων των πολιτών αλλά και να προχωρήσουμε με ακόμα εντατικότερο ρυθμό την προώθηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα.

Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας που θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, ξεκινά μια ιστορική μεταρρύθμιση η οποία απελευθερώνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από την γραφειοκρατία, ενισχύει το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων, αυξάνει τα ερευνητικά προγράμματα, προάγει την διεθνοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων, δίνει δυνατότητες χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων φοιτητών ή ερευνητών δημόσιων ΑΕΙ και φυσικά προβλέπει την διαμόρφωση του πλαισίου για την λειτουργία στη χώρα μας, μη κρατικών παραρτημάτων ΑΕΙ τα οποία είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες και τα οποία θα έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση η οποία ικανοποιεί πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας και θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στην χώρα μας, όπως η ενίσχυση της οικονομίας με την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, την ανάσχεση του brain drain με φοιτητές που θα σπουδάζουν και επιστήμονες που θα επιστρέψουν για να διδάξουν στη χώρα τους, αλλά και με τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Οι προϋποθέσεις για την λειτουργία τους, όπως έχουμε τονίσει θα είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Παράλληλα, καίριες, σημειακές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στον Τομέα της Δικαιοσύνης που επικεντρώνονται σε δύο άξονες:

Α. στον περιορισμό της κυρίαρχης μικρομεσαίας εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και

Β. στην επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, που αποτελεί βασικό κομμάτι στον αγώνα για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Το σχέδιο νόμου προκρίνει ως σημείο κλειδί την έκτιση των ποινών. Έχει κανόνα την έκτιση των ποινών και εξαίρεση την αναστολή τους.

Επιπλέον, ήδη, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, η οποία αποτελεί μια ιστορική τομή για την Δημοκρατία μας. Μια βαθιά κοινωνική μεταρρύθμιση που θα άρει όλα τα πραγματικά και πρακτικά εμπόδια συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, για όλους όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου και αν ζουν και όπου και αν βρίσκονται στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, δηλαδή αν για λόγους εργασίας ή σπουδών βρίσκονται μακριά από τον τόπο άσκησης των εκλογικών τους δικαιωμάτων ή αν αδυνατούν λόγω αναπηρίας ή προβλημάτων υγείας να προσέλθουν στις κάλπες.

Δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη για την «Επιλογή Διοικήσεων των Φορέων του Δημοσίου και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητάς τους», η οποία αφορά στη στελέχωση των Διοικήσεων των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Η προκήρυξη αφορά συνολικά στην κάλυψη 21 θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. Είναι προάγγελος της δεύτερης ενιαίας προκήρυξης για τη στελέχωση των Διοικήσεων των Νοσοκομείων της χώρας, η δημοσίευση της οποίας θα ακολουθήσει σύντομα.

Ο νόμος θέτει επιπρόσθετα φίλτρα αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας στην επιλογή των διοικήσεων του δημοσίου και σηματοδοτεί την αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση, τη σχέση σεβασμού που θέλουμε να ενισχύσουμε με τους πολίτες, προκειμένου να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, αρχής γενομένης από τον κλάδο της Υγείας ο οποίος αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται, όπως είχε δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός, με στόχο την πάταξη της κερδοσκοπίας και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Χθες επιβλήθηκε πρόστιμο 610.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, στην εταιρεία «ΑΓΗΝΩΡ ΑΕ» για παράβαση των διατάξεων του νόμου σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, μετά από ελέγχους που διενήργησε η ΔΙΜΕΑ.

Μετά από καταγγελία καταναλωτών που αφορούσε στην αγορά κλιματιστικών συσκευών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», η ΔΙΜΕΑ διενήργησε έλεγχο σε 117 κωδικούς προϊόντων και διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει τις διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας σε 54 κωδικούς. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εταιρεία είναι το διπλάσιο από το όφελος που εκείνη αποκόμισε.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πολλαπλασιάσει και αυστηροποιήσει τους ελέγχους μέσω της ΔΙΜΕΑ για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της αισχροκέρδειας με σκοπό την προστασία των καταναλωτών αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2023 έγιναν συνολικά 25.267 έλεγχοι και επιβλήθηκαν συνολικά 1.865 πρόστιμα. Συνολικά μαζί με το πρόστιμο που ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024, το ύψος των προστίμων φτάνει τα 13.416.790 ευρώ. Να σημειωθεί ότι από αυτά τα πρόστιμα έχουν εισπραχθεί ήδη από το ελληνικό δημόσιο, περισσότερα από το 50%.

Σχετικά με την κυβερνητική πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτήν έχουν ενταχθεί 1.300 προϊόντα εκ των οποίων περισσότερα από το 90% είναι επώνυμα. Παράλληλα, λειτουργεί με θετικά αποτελέσματα η πρωτοβουλία «Καλάθι του Νοικοκυριού». Το ίδιο λειτούργησε και το «Καλάθι των Χριστουγέννων» που ίσχυε μέχρι χθες 3 Ιανουαρίου όπως και το «Καλάθι του 'Αη Βασίλη» που θα λειτουργεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους και το 2024. Θα είναι αυστηροί και ορισμένοι εξ αυτών θα είναι στοχευμένοι όπως, για παράδειγμα, αυτοί που θα γίνουν σχετικά με τις τιμές του βρεφικού γάλακτος. Θα ελέγξουμε αν υπάρχουν δομικές στρεβλώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του συγκεκριμένου προϊόντος και σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβιάσεις του νόμου θα επιβάλλονται βαριά πρόστιμα, όπως ήδη συμβαίνει.

Ξεκίνησε η εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα νέα τιμολόγια ρεύματος με στόχο το συμφέρον των καταναλωτών, την ανταγωνιστικότητα και τη διαφάνεια μεταξύ των παρόχων.

Ήδη, φαίνεται ότι οι τιμές διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα τον Ιανουάριο του 2024, συγκριτικά με το 2023, όταν δηλαδή ήταν ακόμη σε ισχύ οι οριζόντιες, κρατικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τις τιμές που ανακοίνωσε ο μεγαλύτερος πάροχος της χώρας, στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο η τελική τιμή χρέωσης για κατανάλωση κάτω από 500 κιλοβατώρες διαμορφώνεται σε 0,13635 ευρώ ανά κιλοβατώρα, όταν στο αντίστοιχο τιμολόγιο τον Δεκέμβριο του 2023 οι τιμές διαμορφώνονταν σε 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα με επιδότηση και σε 0,17 ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς την επιδότηση. Το πράσινο τιμολόγιο είναι δηλαδή πιο οικονομικό κατά 0,0336 ευρώ αν συγκριθεί με την τιμή προ επιδότησης και κατά 0,00865 ευρώ σε σχέση με την τιμή μετά επιδότησης.

Αντίστοιχα μειωμένες είναι οι τιμές του ρεύματος και στα σταθερά (μπλε δηλαδή) και στα κυμαινόμενα (κίτρινα) τιμολόγια.

Ο ανταγωνισμός λειτούργησε στο ειδικό, πράσινο τιμολόγιο, με την πλειονότητα των παρόχων να προσφέρει τιμές κάτω των 0,15 ευρώ ανά κιλοβατώρα και ελάχιστους να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα.

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προβλέπει τη σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας". Βασικός σκοπός είναι η οργάνωση, η εφαρμογή και ο έλεγχος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ο τομέας της Κυβερνοασφάλειας είναι πολύ σημαντικός για την απρόσκοπτη λειτουργία ενός μεγάλου εύρους λειτουργιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς αγγίζει πτυχές τόσο της εθνικής ασφάλειας και της διασφάλισης παροχής κρίσιμων υπηρεσιών για την κοινωνική και οικονομική ζωή.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία του ιού SARS COV-2 καθώς και άλλων ιών του αναπνευστικού.

Παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλειών σε απλές κλίνες κατά την περίοδο των εορτών, οι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν εξιτήριο μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία, ενώ ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας λαμβάνει έγκαιρα αντιική αγωγή και αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα τη λοίμωξη από τον ιό SARS COV-2 χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Καλούμε τους πολίτες να τηρήσουν τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και τονίζουμε ξανά πως είναι αναγκαίο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον Covid, καθώς και με το εμβόλιο της γρίπης, τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ο Πρωθυπουργός θα παραθέσει σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου γεύμα στον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Nikolai Denkov, παρουσία των υπουργών Οικονομίας, Εξωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην ατζέντα της συζήτησης αναμένεται να συζητηθεί η στρατηγική σχέση με τη Βουλγαρία και η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ιδιαίτερα στους τομείς της διασυνδεσιμότητας στην ενέργεια και στις μεταφορές. Εγχειρήματα κοινού ενδιαφέροντος είχαν συζητηθεί άλλωστε στο ανώτατο επίπεδο και κατά την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας και την υπογραφή κοινής Διακήρυξης από τους ηγέτες των τριών χωρών τον περασμένο Οκτώβριο στη Βάρνα.

Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας, ενισχύει τον ρόλο της και τη συνεργασία της με τις χώρες της περιοχής προς όφελος της σταθερότητας και της ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στις 18:00, ο Πρωθυπουργός, θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του αναστηλωμένου ανακτόρου του Φιλίππου του Β' της Μακεδονίας.

Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων, ο Πρωθυπουργός, θα παραστεί στη Λειτουργεία για τον Καθαγιασμό των Υδάτων στα Χανιά».

