Αυγενάκης: Με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ το φράγμα Λαδούκου

Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται να ενταχθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο το φράγμα του Λαδούκου, ενώ ήδη έχει δοθεί εντολή να προχωρήσουν οι μελέτες για το φράγμα Δαφνών.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, αμέσως μετά την συνάντησή του με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

«Είμαστε σε θέση σήμερα να ανακοινώσουμε ότι το φράγμα του Λαδούκου, ένα έργο που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά ώριμο μελετητικά, μετά από επικαιροποίηση που ανατέθηκε ήδη στον ΟΑΚ, θα μπορούμε το επόμενο δίμηνο να έχουμε την επίσημη ένταξή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του υπουργείου μας, έτσι ώστε ένα-ένα τα θέματα και οι εκκρεμότητες που αφορούν τον δήμο και την περιφέρεια του δήμου Ηρακλείου να δρομολογούνται», σημείωσε ο κ. Αυγενάκης, τονίζοντας ότι της συγκεκριμένης εξέλιξης προηγήθηκε συνεργασία, τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης, όσο και με τον ΟΑΚ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης του ΥπΑΑΤ Λευτέρη Αυγενάκη με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα του Δήμου Ηρακλείου, με τον υπουργό να δηλώνει την ικανοποίησή του που πλέον υπάρχει αντιδημαρχία αρμόδια για αυτά.

«Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, προφραγμάτων, δικτύων. Γι' αυτό το λόγο, ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες, έχουμε συζητήσει για τέσσερα κομβικά ζητήματα: το φράγμα του Λαδούκου, το φράγμα των Δαφνών, το φράγμα των Ασιτών και, τέλος, η διευθέτηση του Γιοφύρου και ένα φράγμα που απαιτείται στο ξεκίνημα του ποταμού. Αφήσαμε ξεχωριστά το θέμα του Καρτερού, για το οποίο θα υπάρχουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και σε συνδυασμό με το master plan που εξελίσσεται από την ολλανδική εταιρεία ΗVΑ, για την διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού μας, την καταγραφή των εγγειοβελτιωτικών έργων, αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία του τόπου μας», δήλωσε ο κ. Αυγενάκης.

Όπως είπε ο υπουργός, στη συνάντηση συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία, καθώς είναι ξεκάθαρη η δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει την 4η μεγαλύτερη πόλη της χώρας με κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο, ώστε να μπει σε τροχιά ανάπτυξης και να απολαμβάνουν κάτοικοι κι επισκέπτες μια πόλη ασφαλή και λαμπερή από κάθε άποψη.

Ερωτηθείς για το Φράγμα Αποσελέμη και το αν προκρίνεται η κατασκευή μικροτέρων φραγμάτων, ο ΥπΑΑΤ απάντησε: «Το φράγμα Αποσελέμη το διαχειρίζεται ο ΟΑΚ και μάλιστα καλά. Το αν θα πάμε σε μικρότερα φράγματα -κι εμένα αυτή είναι η άποψή μου- θα έχουμε τεκμηριωμένη άποψη στο master plan της ολλανδικής HVA, σε συνεργασία με τον ΟΑΚ, με την Αποκεντρωμένη, με την περιφέρεια, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δήμους και υπηρεσίες. Άρα, λίγο υπομονή για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα και πρόταση, η οποία θα ακολουθηθεί από όλους μας, συντονισμένα, ώστε να έχουμε απαντήσεις συνολικά για τη θωράκιση του νησιού μας και τη σωστότερη διαχείριση των υδάτων».

«Θεωρώ ότι η δυνατότητα που έχουμε σήμερα να αναφερθούμε στην έναρξη ενός έργου όπως είναι το φράγμα του Λαδούκου είναι πραγματικά σημαντική. Και εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα», δήλωσε ο δήμαρχος Ηρακλείου.

Ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, χαρακτήρισε πολύ καλή και παραγωγική τη συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κι επεσήμανε ότι το φράγμα του Λαδούκου, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, βρίσκεται σε έναν παραπόταμο του Γιόφυρου και αυτό σημαίνει πως αφ' ενός θα έχει αρδευτική λειτουργία, αφετέρου όμως θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία και επί πλέον θα δώσει νέα δεδομένα και για την οριοθέτηση της κοίτης του Γιόφυρου.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε επιτέλους τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην οργάνωση του σχεδίου πόλεως όλων των δυτικών περιοχών του Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πρόκειται για ένα ολόκληρο πλέγμα το οποίο επηρεάζει ζωτικά τη λειτουργία της πόλης και έχει να κάνει με το αύριο της πόλης», συμπλήρωσε ο κ. Καλοκαιρινός, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στην άριστη συνεργασία και τα πολύ καλά αποτελέσματα της Περιφέρειας Κρήτης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του ΟΑΚ.

Στη συνέχεια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε σύσκεψη με τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργο Αγριμανάκη, Μανώλη Χαιρέτη, Γιάννη Τσαπάκη, Γιώργο Καραντινό και Γιώργο Σησαμάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

