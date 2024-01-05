«Χαιρόμαστε που μετά από τρεις μέρες σιωπής, επιτέλους, η κυβέρνηση δημόσια και επίσημα, διέψευσε τα δημοσιεύματα σχετικά με την υφαρπαγή του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού 984, από τον Δήμο Αθηναίων» ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αντιδρώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη νωρίτερα στον ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για το αν σκοπεύει η κυβέρνηση να περάσει την αρμοδιότητα της εποπτείας των δημοτικών ραδιοφώνων στις περιφέρειες, ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο είναι στις προθέσεις και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

