Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δούκας: «Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση διέψευσε τα δημοσιεύματα περί υφαρπαγής του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού 984»

Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να περάσει την αρμοδιότητα της εποπτείας των δημοτικών ραδιοφώνων στις περιφέρειες

χαρης δουκας

«Χαιρόμαστε που μετά από τρεις μέρες σιωπής, επιτέλους, η κυβέρνηση δημόσια και επίσημα, διέψευσε τα δημοσιεύματα σχετικά με την υφαρπαγή του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού 984, από τον Δήμο Αθηναίων» ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Χ ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αντιδρώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη νωρίτερα στον ΣΚΑΪ. 

Υπενθυμίζεται ότι, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για το αν σκοπεύει η κυβέρνηση να περάσει την αρμοδιότητα της εποπτείας των δημοτικών ραδιοφώνων στις περιφέρειες, ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο είναι στις προθέσεις και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρης Δούκας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark