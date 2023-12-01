Στην κατάθεση τεσσάρων σημαντικών τροπολογιών στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια προχώρησε σύσσωμη η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.

Πηγή: skai.gr

