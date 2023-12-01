Στην κατάθεση τεσσάρων σημαντικών τροπολογιών στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια προχώρησε σύσσωμη η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.
- Η 1η τροπολογία αφορά στην βιώσιμη ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους Δήμους με καθιέρωση 120 μηνιαίων δόσεων.
- Η 2η τροπολογία αφορά στην προστασία των εγγυητών τραπεζικών δανείων και πιστώσεων.
- Η 3η τροπολογία αφορά στην προστασία της κύριας κατοικίας της αγροτικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη στην αγορά του δανείου του.
- Η 4η τροπολογία αφορά στην προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο από τις ακραίες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Πηγή: skai.gr
