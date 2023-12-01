Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μία χρονιά που η κλιματική αλλαγή έχει δείξει τις «δυνάμεις» της απ' άκρη σ'άκρη της γης, με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα, η Ελλάδα προσέρχεται στην Παγκόσμια Σύνοδο για την κλιματική αλλαγή (COP28), που πραγματοποιείται από χθες στο Ντουμπάι, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2023, με στόχο τη δέσμευση για φιλόδοξες δράσεις μείωσης εκπομπών και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή πριν και μετά το 2030. Εκπρόσωποι σχεδόν 200 χωρών απί δύο εβδομάδες και κατά τις διαπραγματεύσεις στην COP28 αναμένεται να δώσουν σκλη΄ρες μάχες τόσο για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων όσο και για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης των αναπτυσσόμενων χωρών.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της χώρας μας στην ενεργειακή μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί διεθνώς, καθώς βρίσκεται στις κορυφαίες χώρες του πλανήτη στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ιδιαίτερα του ήλιου και του ανέμου. Η φετινή εκπροσώπηση της χώρας μας στη Διάσκεψη είναι αναβαθμισμένη, ενώ στον χώρο της COP28 θα υπάρχει ελληνικό περίπτερο, το οποίο θα εγκαινιάσει σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός.

Βασικός στόχος της Ελλάδας είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες, σε παγκόσμιο επίπεδο, για μία κλιματικά ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, που θα συγκρατεί την αύξηση της θερμοκρασίας στους 1.5οC.

Στις προσπάθειες αυτές, λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά ευρήματα, βάσει των οποίων δραστικές και άμεσες μειώσεις εκπομπών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή δράσεων για την προσαρμογή στην (αναπόφευκτη) κλιματική αλλαγή σ’ αυτή τη δεκαετία, θα μειώσουν τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στους ανθρώπους και στα οικοσυστήματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει πως η ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα δεν είναι μόνο θέμα ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή – αγγίζει την αναβάθμιση των κτιρίων, την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές, την ενίσχυση της βιομηχανίας για να μεταβεί σε τεχνολογίες χαμηλών ρίπτουν, τις θαλάσσιες μεταφορές, τα νησιά μας, και άλλα. Στόχος στην COP είναι να αναδειχθεί το συνολικό μοντέλο που ακολουθεί η Ελλάδα.

Κατά την τοποθέτησή του ο Έλληνας πρωθυποπυργός αναμένεται να κάνει επίσης, ειδική μνεία στην ανθεκτικότητα και στην προστασία πολιτιστικών μνημείων. Η Ελλάδα, που φιλοξενεί έναν απύθμενο πλούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους αρχαιολογικούς χώρους και τα ιστορικά μνημεία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο ελληνικό περίπτερο, σήμερα το μεσημέρι, στην οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα αποκαλυφθεί και το επόμενο ελληνικό νησί GREco – χτίζοντας σε ένα απόλυτα επιτυχημένο πρόγραμμα που επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στα νησιά και έχει αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας και την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει, μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Κλίμα, Τζον Κέρι, το Συνέδριο «Our Ocean Conference», που έχει στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ωκεανών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και διοργανώνεται για το 2024 απο την Ελλάδα, τον ερχομενο Απρίλιο. Η εν λόγω διάσκεψη αναμένεται να εξετάσει τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της υπερ-αλίευσης και της μόλυνσης των θαλασσών. Στη διάσκεψη θα εκπροσωπηθούν τόσο ενδιαφερόμενα κράτη, όσο και μη-κυβερνητικοί οργανισμοί με σκοπό δεσμεύσεις για την προστασία των θαλασσών.

Η προστασία και η διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (κεφάλαιο 12), ο σεβασμός της οποίας, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της χώρας μας.

