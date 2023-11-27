Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης παραβρέθηκε στη διευρυμένη συνεδρίαση του τομέα Οικονομικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Τμήματος Οικονομικών και του Τμήματος Χρηματοπιστωτικού τομέα του κόμματος, όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος ”ΗΡΑΚΛΗΣ” και άλλες επείγουσες διατάξεις», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα.

Όπως υπογραμμίζεται στο εν λόγω σημείωμα, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προχωρήσει στην καταψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου καθώς βαδίζει πάνω στις ράγες του πτωχευτικού νόμου που έφερε η Νέα Δημοκρατία και αίρει κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας, εξακολουθεί να μην προστατεύει την πρώτη κατοικία, δεν λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επιμένει σε πολύ περιοριστικό ορισμό του ευάλωτου δανειολήπτη και αυξάνει τον κίνδυνο νέων βαρών για τον Έλληνα φορολογούμενο, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος οι εγγυήσεις να εγγράφονται στο δημόσιο χρέος».

Επίσης, σημειώνεται ότι «δεν προβλέπει δυνατότητα μετατροπής νομίσματος στις δανειακές συμβάσεις γεγονός που πλήττει τους δανειολήπτες σε άλλο νόμισμα (π.χ. ελβετικό φράγκο) και δεν εξασφαλίζεται καμία διαφάνεια εκ μέρους των servicers για τα επιτόκια, τις λοιπές λεπτομέρειες και γενικότερα του αλγόριθμου αποπληρωμής των δανείων».

Παράλληλα, όπως, τονίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου και επί συγκεκριμένων άρθρων», «θα καταθέσει εκ νέου την πρόταση νόμου για την προστασία 1ης κατοικίας, η οποία εμπίπτει άλλωστε στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης οδηγίας» και «θα ζητήσει με ΑΚΕ να κατατεθούν τα επιχειρηματικά σχέδια των χαρτοφυλακίων που έχουν ενταχθεί στο σχήμα ΗΡΑΚΛΗ και έχουν λάβει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Επίσης οι εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης που έδωσαν την πιστοληπτική αξιολόγηση ώστε να δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου».

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον πρόεδρό του είναι ύψιστης προτεραιότητας τα θέματα της οικονομίας όπως η ακρίβεια, η φορολογία, το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Με σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και με επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις θα είμαστε διαρκώς δίπλα στους πολίτες και τα προβλήματά τους», καταλήγει το ενημερωτικό σημείωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.