Τουρκικοί ισχυρισμοί: «Ντρίπλα με Eurofighter στο σχέδιο της Ελλάδας για τα μαχητικά F-35»

Η απόκτηση των μαχητικών Rafale, αλλά και η επικείμενη απόκτηση F-35, έχει θορυβήσει για τα καλά την Τουρκία.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης στο σημερινό πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Μillyet αναγράφεται χαρακτηριστικά «Ντρίπλα το σχέδιο της Ελλάδας για τα F-35».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ποια είναι η… «ντρίπλα» κατά τους Τούρκους

«Η Τουρκία σχεδιάζει να παραλάβει 40 Eurofighter δύο χρόνια πριν τα ελληνικά F-35» τονίζεται στην τουρκική εφημερίδα. «Η Τουρκία θα σταματήσει το σχέδιο της αεροπορικής υπεροχής της Ελλάδας με Rafale και F-35» σημειώνεται.

«Αναλυτές εδώ λένε ότι η στροφή στα Eurofighter σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για τα F-16 (εκσυγχρονισμός παλαιών - και κυρίως απόκτηση νέων)» σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο ρόλος του Βερολίνου

Πάντως πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας παραδέχονταν ότι «η Γερμανία αρνείται την παραχώρηση των Eurofighter λόγω της Ελλάδας».

«Η ένταση της Τουρκίας με την Ελλάδα φέρνει τις αντιρρήσεις του Βερολίνου» εξηγούσε το τουρκικό δίκτυο NTV.

